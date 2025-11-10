ETV Bharat / technology

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ BSNL​ 5ಜಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್: ಈ ಎರಡು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಆರಂಭ ನಿರೀಕ್ಷೆ

BSNL 5G Service: 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ಅಥವಾ 2026ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ​ ವೇಳೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 5G ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಿಎಸ್​ಎನ್​ಎಲ್​ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

BSNL BSNL 5G NETWORK TCS 4G DEPLOYMENT TATA CONSULTANCY SERVICES
ಶೀಘ್ರವೇ ಬಿಎಸ್​ಎನ್​ಎಲ್​ 5ಜಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಶುರು​ (Photo Credit: BSNL)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 10, 2025 at 11:22 AM IST

3 Min Read
BSNL 5G Service: ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಯೋ, ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವಿಐನಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ 5G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್ ಕೂಡ ಶೀಘ್ರವೇ 5G ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಥವಾ 2026ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ​ ವೇಳೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 5G ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ವರದಿಗಳಂತೆ, ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ನ 5G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಭಿನ್ನ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BSNL) ಆಪರೇಷನಲ್​ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡೆಚರ್​ (Opex) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ಹೊಸ 4G ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 5G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್-ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ವಿಸ್ (NaaS) ಈ ವರ್ಷ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್​ 5G ಸೇವೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾವು ಇನ್ನೂ 10,000 ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ Opex ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 10 ವರ್ಷ ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಾವು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾದರಿ. ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ನಾವು ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲ್ಕೊ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು BSNL ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ರಾಬರ್ಟ್ ಜೆ.ರವಿ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ BSNL ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ (4G) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ (TCS) ನೇತೃತ್ವದ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿಯೋಜನೆಯೂ ಇದೆ. ಅರ್ಹತಾ ಷರತ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಡ್ದಾರರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಚಿವಾಲಯ (NSCS) ಅನುಮೋದಿಸಿದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

BSNL 4G RANನ ಒರಿಜಿನಲ್​ ಎಕ್ಯುಪ್ಮೆಂಟ್​ ಮೇಕರ್​ (OEM) ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ OEM ಜೊತೆಗೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ (SI) ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಡ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಡ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖರು ಕಳೆದ ಮೂರು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ 300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವಹಿವಾಟು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ TCS ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್‌ಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ತೇಜಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ 4G ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಸಿಸ್​ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ (RAN) ಮತ್ತು ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ (C-DOT) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ IP ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಸಬ್‌ಸಿಸ್ಟಮ್ (IMS) ಕೋರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಡುವಳಿ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ತೇಜಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ವದೇಶಿ ತೇಜಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ನಿಂದ ₹2,903.22 ಕೋಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು 18,685 4G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಫಾಲೋ-ಆನ್ ಖರೀದಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 5G ಗೆ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಟೆಲಿಕಾಂ ವಾಹಕವು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್-ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ವಿಸ್ (NaaS) ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿನ (5G) ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022ರಿಂದ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಮತ್ತು ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ 5G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಸುಮಾರು 85% ಅನ್ನು ಆವರಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಕಿಶೋರ್ ನೇತೃತ್ವದ ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ತಡವಾಗಿ 5G ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಆಯ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.

"ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ, ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 5G ಹೊಂದಬಹುದು" ಎಂದು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು, 5G ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಟೆಲ್ಕೊ ಕೆಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ "ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು" ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಯು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಬಂದರು ನಗರ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 5G ಅನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.

BSNL 5G ಲಾಂಚಿಂಗ್​ ಏಕೆ ವಿಳಂಬ?: ಇತರ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಂತೆ BSNL ತನ್ನ 5G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ "ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ" ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು, ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನದೇ ಆದ ದೇಶೀಯ 4G ಮತ್ತು 5G ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು TCS, ತೇಜಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು C-DoT ನೊಂದಿಗೆ ₹25,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 100,000 4G ಟವರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಂತರ ಇದನ್ನು 5Gಗೆ ಅಪ್​ಡೇಟ್ ​ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ BSNL 95,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು 4G ಟವರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.

