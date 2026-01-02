ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ‘ವೈಫೈ ಕಾಲಿಂಗ್’ ಸರ್ವೀಸ್ ಶುರು! ನೆಟವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೇ ಮಾಡಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್!
BSNL VoWiFi Service: BSNL ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ VoWiFi ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ವೈ-ಫೈ ಸೇವೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : January 2, 2026 at 2:23 PM IST|
Updated : January 2, 2026 at 2:32 PM IST
BSNL VoWiFi Service: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ BSNL ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಯು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ವೈ-ಫೈ (VoWiFi) ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸೇವೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
VoWiFi ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ BSNL ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ವೈ-ಫೈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಳಸಿ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮನೆಗಳು, ಕಚೇರಿಗಳು, ನೆಲಮಾಳಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿರಂತರ ಸಂವಹನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಆನ್ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..
ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನ ಡಯಲರ್ನಿಂದ ಕಾಲ್ಸ್: ಸಂವಹನ ಸಚಿವಾಲಯವು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆಲಿಕಾಂ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ BSNL ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. VoWiFi ಕಷ್ಟಕರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ VoWiFi ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟಮ್ (IMS) ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈ-ಫೈ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಫೋನ್ನ ಡಯಲರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
BSNL announces nationwide rollout of Voice over WiFi ( VoWifi) !!— BSNL India (@BSNLCorporate) January 1, 2026
When mobile signal disappears, BSNL VoWiFi steps in.
Make uninterrupted voice calls over Wi-Fi on your same BSNL number anytime, anywhere.
Now live across India for all BSNL customers,
Because conversations… pic.twitter.com/KPUs79Lj9w
ಈ ಸೇವೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸೇವೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸೇವೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸೇವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೈ-ಫೈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವೈ-ಫೈ ಮೂಲಕ ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ VoWiFi ಕಾಲಿಂಗ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ದೇಶದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. VoWiFi ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ‘Wi-Fi Calling’ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
BSNL ತನ್ನ 4G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದ ನಂತರ 5G ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ VoWiFi ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು BSNL ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
