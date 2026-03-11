ETV Bharat / technology

ಮಹಿಳೆಯರೇ, ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್​ ನಂಬರ್​ ಹೇಳದೇ ಫೋನ್​ ರೀಚಾರ್ಜ್​ ಮಾಡಿಸಿ!

BSNL Kavach Number: ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಗಾಗಿ ಬಿಎಸ್‌ಎನ್​ಎಲ್​ ಹೊಸ ಫೀಚರ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

26220492WITHOUT REVEALING MOBILE NUMBER BSNL HOW TO GET KAVACH NUMBER INTERNATIONAL WOMENS DAY
ಬಿಎಸ್​ಎನ್​ಎಲ್​ ಕವಚ್ ಸಂಖ್ಯೆ (Photo Credit: X/BSNL India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 11, 2026 at 1:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

BSNL Kavach Number: ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಗುರುತಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕರು ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾದಾಗ.

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ ಬಿಎಸ್​ಎನ್​ಎಲ್​ ಕವಚ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಮಾರ್ಚ್ 8 ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನದಂದೇ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಬಿಎಸ್​ಎನ್​ಎಲ್​ ಕವಚ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇನು?: ಬಿಎಸ್​ಎಲ್​ಎನ್​ನ ಕವಚ್ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ.

ಈ ಸೇವೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್​ಎನ್​ಎಲ್​ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 10 ಅಂಕಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು SMS ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಅಸಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಸಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಕವಚ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿಲ್ಲ.

ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?: ಈ ಕವಚ್ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಭದ್ರತಾ ಕವಚ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅಸಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಡುವೆ ಭದ್ರತಾ ಪದರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೈಜ ಸಂಖ್ಯೆ ಒದಗಿಸುವ ಬದಲು ಕವಚ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನೈಜ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಸಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಸಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ: ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಲರೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಕವಚ್ ಸಂಖ್ಯೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ.

ಈಗ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಅವರ ನೈಜ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸರಾಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತ.

BSNL ಕವಚ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ಬಿಎಸ್​ಎನ್​ಎಲ್​ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಕಂಪನಿ ಇದನ್ನು ತನ್ನ Self Care Appನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕವಚ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಎಸ್​ಎನ್​ಎಲ್​ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುವುದು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಬಿಎಸ್​ಎನ್​ಎಲ್​ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಭದ್ರತೆಯತ್ತ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗೌಪ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅನಗತ್ಯ ಕರೆಗಳು, ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕವಚ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 144Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8s ಜೆನ್ 4 ಚಿಪ್​ ಸೆಟ್​​! ಪ್ಯಾಡ್​ 8 ಲಾಂಚ್​ಗೊಳಿಸಿದ ಶಿಯೋಮಿ! ಬೆಲೆ, ಆಫರ್ಸ್​ ಹೀಗಿವೆ

TAGGED:

BSNL
HOW TO GET KAVACH NUMBER
INTERNATIONAL WOMENS DAY
BSNL KAVACH NUMBER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.