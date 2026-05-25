ಇದು ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ: ಬಂಪರ್​ ಆಫರ್​ ಘೋಷಿಸಿದ BSNL​!

BSNL New Plan: ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ 'ಫ್ರೀಡಂ ಆಫರ್' ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ, ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಪ್ಲಾನ್​ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.

ಬಿಎಸ್​ಎನ್​ಎಲ್ (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 25, 2026 at 11:28 AM IST

BSNL New Plan: ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್) ತನ್ನ ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 'ಫ್ರೀಡಂ ಆಫರ್' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ₹51 ಬೆಲೆಯ ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ, ಕಾಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.

ಬಳಕೆದಾರರು ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 100 SMS ಮೆಸೇಜ್​ಗಳಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ: ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 28 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಲ್​ ಸರ್ವೀಸ್​ ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಅನ್​ಲಿಮಿಟೆಡ್​ ಕಾಲ್ಸ್​ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತ.

ನೀವು BSNL ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮೇ 22ರಿಂದ ಜೂನ್ 30ರವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಜಿಯೋ, ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವೊಡಾಫೋನ್‌ನಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳು ನೀಡುವ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು 84 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಕೆಲವು 'ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್' ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಇಂದು, ನಾವು ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ನ ಅಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ.

