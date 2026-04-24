ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬಿಎಸ್ಎ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ 650 ಬೈಕ್: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

BSA Scrambler 650 Launched: ಬಿಎಸ್ಎ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ 650 ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಎಸ್ಎ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ 650 ಎಂಟ್ರಿ! (Photo Credit: BSA Motorcycles)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 24, 2026 at 2:46 PM IST

BSA Scrambler 650 Launched: ಬಿಎಸ್ಎ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ 650 ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ₹3.25 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆಗಿದ್ದು, ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ₹3.41 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ)ದವರೆಗಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ 650 ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಎರಡನೇ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಇದಾಗಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ನ ಬೇರ್ 650ನೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಎಂಜಿನ್, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಬಿಎಸ್ಎ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ 650 ಬೈಕ್​ 652 ಸಿಸಿ ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 6500 ಆರ್‌ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ 45 ಎಚ್‌ಪಿ ಮತ್ತು 4000 ಆರ್‌ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ 55 ಎನ್‌ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ರಿಯರ್​ ವೀಲ್​ಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್: ಬಿಎಸ್ಎ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ 650ರ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ 650ನಂತೆಯೇ ಅದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಬೈಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಬಿಗಿತಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಬ್​-ಫ್ರೇಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 41mm ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು (ಗೈಟರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದೆ) ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಲೋಡ್-ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್​ ಡ್ಯುಯಲ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಒರಟು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಫ್-ರೋಡ್ ಸವಾರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಬ್ರೇಕಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಬೈಕ್​ ಬ್ರೆಂಬೊ ಟ್ವಿನ್-ಪಿಸ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 320mm ಫ್ರಂಟ್​ ಡಿಸ್ಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 255mm ರಿಯರ್​ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಪಿರೆಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯಾನ್ ರ್ಯಾಲಿ STR ಟೈರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 19-ಇಂಚಿನ ಫ್ರಂಟ್​ ಮತ್ತು 17-ಇಂಚಿನ ರಿಯರ್​ ವೀಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಚ್ಚಾ ಅಥವಾ ಒದ್ದೆಯಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದೃಢವಾದ ಹಿಡಿತ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಲುಕ್​: BSA ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ 650 ರ ವಿನ್ಯಾಸವು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವೆಂಚರ್​ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್​ ಲುಕ್​ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ನಿಯೋ-ರೆಟ್ರೊ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ದೃಢವಾಗಿರಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದು ಸಣ್ಣ ರೌಂಡ್​ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು '65' ಡೆಕಲ್ಸ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್-ಶೈಲಿಯ ಕೊಕ್ಕು, ಸ್ಲಿಮ್ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ರಿಬ್ಡ್​ ಸೀಟ್​ ಇದಕ್ಕೆ ದೃಢವಾದ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್​ ಟೈಲ್​, ರೌಂಡ್​ ಟೈಲ್‌ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ರೌಂಡ್​ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್​ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಧುನಿಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಬೈಕ್ ವಿಂಟೇಜ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಅಂಡ್ವೆಂಚರ್​ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಡೈಮೆನ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಗೋನಾಮಿಕ್ಸ್: BSA ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ 650 ಅನ್ನು ಲಾಂಗ್​ ರೇಂಜ್​ ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಸವಾರಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 820 mm ಸೀಟ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ 1465 mm ವೀಲ್‌ಬೇಸ್ ಬೈಕ್‌ಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

187 ಮಿಮೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಒರಟು ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 12-ಲೀಟರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಲಾಂಗ್​ ಜರ್ನಿಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂನ ಹೊಸ ಅಡ್ವೆಂಚರ್​ ಬೈಕ್​ ಲಗ್ಗೆ! ಇದರ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​ ಹೀಗಿವೆ

