ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸೂಕ್ತವೇ? ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
E20 Petrol Effect on BS3 Vehicles: E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?, ಯಾವ BS-3 ವಾಹನದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಗಡ್ಕರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 30, 2026 at 1:04 PM IST
E20 Petrol Effect on BS3 Vehicles: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಥೆನಾಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಧನದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಇದರ ನಡುವೆ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ, E20 ಇಂಧನದ ಬಳಕೆಗೆ ವಾಹನ ಎಂಜಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಆದ್ರೆ, 2016ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ವಾಹನಗಳು BS-III ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ (ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2005ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ) ರಬ್ಬರ್ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಯಾವ ವಾಹನ ಭಾಗಗಳು ಎಥೆನಾಲ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಈ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆಯೇ?: ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ E20 ನ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (IOCL), ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ (IIP) ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕರು (SIAM) ಮತ್ತು ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ARAI) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕಾರು ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2005ರ ನಂತರ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಮತ್ತು 2016ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತಯಾರಿಸಿದ BS-III ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಬ್ಬರ್ ಹೋಜ್, ರಬ್ಬರ್ ಸೀಲ್ಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಷರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಗಂಭೀರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಾಹನದ ನಿಯಮಿತ ಸೇವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ?: ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲಾದ ವಿವಿಧ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ, ನೈಜ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಹಳೆಯ ವಾಹನ ಎಂಜಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ E20 ಇಂಧನದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಸಹಜ ಸವೆತ ಅಥವಾ ಎಂಜಿನ್ ಸೀಜ್ ಆಗುವ ಯಾವುದೇ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ, ಕೋಲ್ಡ್-ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಭಾಗಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ E20ನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಅಥವಾ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕರು E20 ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಖಾತರಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು.
ಮೈಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗ: E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮೈಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ. E20 ಬಳಸುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ವಾಹನದ ಮೈಲೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಹನದ ಮೈಲೇಜ್ ಬಳಸುವ ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ವಾಹನದ ಸ್ಥಿತಿ, ಸರಿಯಾದ ಚಾಲನಾ ತಂತ್ರ, ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಸರಿಯಾದ ಟೈರ್ ಒತ್ತಡ, ಚಕ್ರ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಏರ್ ಕಂಡಿಷನರ್ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಮೈಲೇಜ್ನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಅಂತರ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: ನೀತಿ ಆಯೋಗವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 26, 2020ರಂದು ರಚಿಸಿದ್ದ ಅಂತರ-ಸಚಿವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯು ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು. ಜೂನ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ 2020-25 ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ' ವರದಿಯು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ವಸ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿತು.
ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ: ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (ಇಬಿಪಿ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಇಂಧನವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ದಶಕಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು.
ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆ: ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ಅಥವಾ ಬೈಕ್ 2016ರ ನಂತರದ BS-IV ಅಥವಾ BS-VI ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು E20 ಇಂಧನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ನೀವು 2016 ರ ಹಿಂದಿನ BS-III ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಿಗದಿತ ಸೇವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ವೀಸ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಪೈಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು E20-ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಭಾಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ.
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