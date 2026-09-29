ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಾಂತಿ: 110 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು - ವೈರ್ಲೈನ್ಗೂ ಬಂತು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್!
Broadband Subscribers India: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 110 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ್ದು, TRAI ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : September 29, 2026 at 11:41 AM IST
Broadband Subscribers India: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 1,101.21 ಮಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಡೇಟಾ ತೋರಿಸಿದೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 1,094.48 ಮಿಲಿಯನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 1,101.21 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಶೇ 0.61ರಷ್ಟು ಇದೆ ಎಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಡೇಟಾ ತೋರಿಸಿದೆ.
MNP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಬ್ಬರ: ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 15.83 ಮಿಲಿಯನ್ ಚಂದಾದಾರರು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಪೋರ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ (MNP) ಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ವೈರ್ಲೆಸ್ (ಮೊಬೈಲ್) ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ (ಪೀಕ್ ವಿಸಿಟರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ VLR) 1,207.59 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ಟೆಲಿಕಾಂ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (TRAI) ಡೇಟಾ ತೋರಿಸಿದೆ.
ವೈರ್ಲೈನ್ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ: ವೈರ್ಲೈನ್ ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜುಲೈ 2026ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 48.01 ಮಿಲಿಯನ್ ಇದ್ದದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 48.45 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ಏರಿದೆ. ವೈರ್ಲೈನ್ ಚಂದಾದಾರರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ಹೆಚ್ಚಳ 0.44 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮಾಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಶೇ 0.93ರಷ್ಟಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೈರ್ಲೈನ್ ಟೆಲಿ - ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜುಲೈ 2026ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 3.36ರಷ್ಟಿದ್ದದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 3.39ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ವೈರ್ಲೈನ್ ಟೆಲಿ - ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ 8.34 ಮತ್ತು ಶೇ 0.58 ಆಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು ವೈರ್ಲೈನ್ ಚಂದಾದಾರರಲ್ಲಿ ನಗರ ಚಂದಾದಾರರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಚಂದಾದಾರರ ಪಾಲು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ 89.08 ಮತ್ತು ಶೇ 10.92 ಆಗಿತ್ತು. PSU ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು (BSNL, MTNL, ಮತ್ತು APSFL) ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈರ್ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲಿನ ಶೇ 16.05 ರಷ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್: ಟೆಲಿಕಾಂ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕಳೆದ ವಾರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ (DCR) ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಗಳ ರೇಟಿಂಗ್ ಗೋಚರತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ರೇಟ್ ಮಾಡುವ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಾಗಿ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. "ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹುಡುಕಬಹುದಾದಂತೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮನೆಗಳು ಹಾಗು ಕಚೇರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಗಮ ಕರೆಗಳು, ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಟ್ರಾಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಲಹೋಟಿ ಹೇಳಿದರು.
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