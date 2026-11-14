E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಬೇಡ: ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ!
BPCL Clarifies E20 Petrol Quality: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರಾಹಕ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನದ ವೇಳೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫೋಟೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ BPCL ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : November 14, 2026 at 9:52 AM IST
BPCL Clarifies E20 Petrol Quality: ದೇಶಾದ್ಯಂತ E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ (ಶೇ. 20ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಥೆನಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವರದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಕಂಪನಿ ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BPCL) ಶುಕ್ರವಾರ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ತನ್ನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳ (Retail outlets) ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸಲಾಗುವ E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭರವಸೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಪಿಸಿಎಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ (BIS) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ IS 17021 ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಇಂಧನವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಫೋಟೋದ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ: E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿರುವ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಬಿಪಿಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಎಥೆನಾಲ್ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯ (Ethanol separation test) ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕುರಿತು ವಿವರ ನೀಡಿರುವ ಕಂಪನಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ..
- "ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 100 ಮಿಲಿ E20 ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ (EBMS) ಜೊತೆಗೆ 30 ಮಿಲಿ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಿಂದ ಎಥೆನಾಲ್ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದ್ರವವು ಮಂಜಾದಂತೆ ಅಥವಾ ಹಾಲಿನಂತೆ (Hazy or milky) ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾದ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಎಥೆನಾಲ್ - ನೀರು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪದರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತೈಲ ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
- ವೈರಲ್ ಆದ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಬಿಪಿಸಿಎಲ್, "ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಚಿತ್ರವು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಬದಲು ಮಧ್ಯಂತರ ಹಂತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಾಗದಂತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
- ಅಲ್ಲದೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಇಂಧನದ ಮಾದರಿಯು ನಿಗದಿತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಒಳಗಡೆಯೇ ಇತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಪನಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ 893 ಮಾದರಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ದೃಢ: ಇಂಧನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸಲು ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು (OMCs) ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಹೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (CHT) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಪಿಸಿಎಲ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ..
- ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿ ದೇಶದ 27 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 893 E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
- "ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಅಂಶವು ನಿಗದಿತ ಶೇ. 19 ರಿಂದ ಶೇ. 21ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಪಿಸಿಎಲ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ 280 ಮಾದರಿಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಇದು ನಿಗದಿತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೆರೆತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕಲಬೆರಕೆಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಬಿಪಿಸಿಎಲ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಡುವಿನ ಫೋಟೋದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಗೊಂದಲವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿರುವ ಕಂಪನಿಯು, ಇಂಧನದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾನು ಸದಾ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
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