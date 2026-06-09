ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಸುತ್ತಿದೆ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ; ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
BMW Increase Prices: ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಜುಲೈನಿಂದ BMW ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : June 9, 2026 at 8:23 AM IST
BMW Increase Prices: ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026ರ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬೆಲೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯು ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈಗ ತನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಶೇ 2ರ ವರೆಗೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.
ಜುಲೈ 2026 ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಬೆಲೆಗಳು: ಜರ್ಮನ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯು BMW ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಚಲನಶೀಲತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು BMW ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು CEO ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಬ್ರಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಾದ್ಯಂತ ಶೇ2 ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ಖರೀದಿದಾರರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಉನ್ನತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಆರೈಕೆಯ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ BMW ನ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. BMW 2 ಸೀರಿಸ್, 3 ಸೀರಿಸ್, 5 ಸೀರಿಸ್, 7 ಸೀರಿಸ್, X1, X3, X5, X7, iX1 ಲಾಂಗ್ ವೀಲ್ಬೇಸ್ ಮತ್ತು BMW M340i ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು BMW i5 M60, i7, i7 M70, iX, M440i ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್, M2 ಕೂಪೆ, M4 ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್, M5, ಮತ್ತು XM ನಂತಹ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಲ್ಟ್-ಅಪ್ ಯುನಿಟ್ (CBU) ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಹಲವಾರು ಮಿನಿ ಮಾದರಿಗಳು ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿವೆ.
ಮಿನಿ ಕೂಡ ಜೂನ್ 17ರಂದು 2026 ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಬೆಲೆ ರಚನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಸಹ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬಹುದು.
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