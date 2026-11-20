ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು R 1300 GS ಸೀರಿಸ್ ನಡುವೆ ಹೊಸ R 12 G/S ಎಂಟ್ರಿ: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸದ್ದು!
BMW R12 G/S India Launch: ಜರ್ಮನಿಯ ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಎಂಡ್ಯೂರೋ ಆಫ್ - ರೋಡರ್ ಬೈಕ್ 'R12 G/S' ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : November 20, 2026 at 1:07 PM IST
BMW R 12 G/S India Launch: ಐಷಾರಾಮಿ ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಆಫ್ - ರೋಡ್ ಸಾಹಸಿಗರಿಗೆ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು (BMW) ಕಂಪನಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು R 12 G/S' (BMW R 12 G/S) ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹25.40 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು 'ಹೆರಿಟೇಜ್ ಎಂಡ್ಯೂರೋ ಆಫ್-ರೋಡರ್' (Heritage Enduro Off-Roader) ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಬೈಕ್ಗಳ ವಿತರಣೆ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ 'R 1300 GS' ಮತ್ತು 'R 1300 GS ಅಡ್ವೆಂಚರ್' ಮಾದರಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಈ ಹೊಸ R 12 G/S ಬೈಕ್ ತುಂಬಲಿದೆ.
ಮತ್ತೆ ಮರಳಿದೆ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಕಂಪನಿಯ ಐಕಾನಿಕ್ ಬಾಕ್ಸರ್ ಎಂಜಿನ್!: ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಕಂಪನಿಯ 'ಬಾಕ್ಸರ್-ಟ್ವಿನ್' ಎಂಜಿನ್ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ದಂತಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ R 1200 GS ಮತ್ತು GS ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್ಗಳಿಂದ ಈ ಎಂಜಿನ್ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2013 ರವರೆಗೂ ಈ ಎಂಜಿನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಏರ್-ಆ್ಯಂಡ್-ಆಯಿಲ್ ಕೂಲ್ಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆ ಹಳೆಯ ಶೈಲಿಯ ಎಂಜಿನ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಈಗ ಅದೇ ಮಾದರಿಯ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವಿವರ
ಎಂಜಿನ್: ಹೊಸ R 12 G/S ಬೈಕ್ 1,170cc ಬಾಕ್ಸರ್-ಟ್ವಿನ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 7,000rpm ನಲ್ಲಿ 107.5bhp ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 6,500rpm ನಲ್ಲಿ 115Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್: ಕಠಿಣ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟಲು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 210mm ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹೊಂದಿರುವ 45mm ಅಪ್ಸೈಡ್-ಡೌನ್ (USD) ಫೋರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 200mm ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾರಾಲಿವರ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಆರ್ಮ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸವಾರರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ವೀಲ್ಸ್, ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ನ ಗಾತ್ರ: ಆಫ್ - ರೋಡ್ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 21-ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 18-ಇಂಚಿನ ವೀಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪಂಕ್ಚರ್ ಆದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಕ್ರಾಸ್-ಸ್ಪೋಕ್ ರಿಮ್ಗಳನ್ನು (Tubeless cross-spoke rims) ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 310mm ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 265mm ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ಕಾರ್ನರಿಂಗ್-ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಎಬಿಎಸ್ (ABS) ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೈಕ್ನ ಒಟ್ಟು ತೂಕ 229 ಕೆಜಿ ಇದ್ದು, ವೀಲ್ಬೇಸ್ 1,580mm ಮತ್ತು ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 875mm ಇದೆ. ಇದು ಜರ್ಮನ್ ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ, ಉದ್ದವಾದ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಬೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 15.5 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ರೈಡರ್ ಏಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು: ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಕಂಪನಿಯ ಹಳೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ 'R 80 G/S' ಬೈಕ್ನ ನೆನಪನ್ನು ಈ ಬೈಕ್ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೈನ್ (Rain), ರೋಡ್ (Road), ಎಂಡ್ಯೂರೋ (Enduro) ಮತ್ತು ಎಂಡ್ಯೂರೋ ಪ್ರೊ (Enduro Pro) ಎಂಬ 4 ರೈಡ್ ಮೋಡ್ಗಳಿವೆ.
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಡ್ಯೂರೋ ಪ್ಯಾಕೇಜ್: ಇದರಲ್ಲಿ 18 - ಇಂಚಿನ ರಿಯರ್ ವೀಲ್, ಎಂಡ್ಯೂರೋ ಫುಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳು, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಬಾರ್ ಅನ್ನು 20mm ಎತ್ತರಿಸುವ ರೈಸರ್ಗಳು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿವರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಎಂಜಿನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್: ಇದರಲ್ಲಿ ಟು-ವೇ ಕ್ವಿಕ್ಶಿಫ್ಟರ್, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಹಿಲ್-ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈ ಬೆಚ್ಚಗಿಡುವ ಹೀಟೆಡ್ ಗ್ರಿಪ್ಸ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲೀನ್-ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಣ್ಣ: ಹಳೆಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನಲಾಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಇಡಿ (LED) ಲೈಟಿಂಗ್, ಕೀ-ಲೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಡಿವೈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು 12V ಸಾಕೆಟ್ ಇದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 'ಲೈಟ್ ವೈಟ್' (Light White) ಬಣ್ಣದ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೊ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಏರ್-ಆಯಿಲ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸರ್ ಎಂಜಿನ್ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ 'ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು R 12 G/S' ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಬೈಕ್ ಭಾರತದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುವುದು ಖಚಿತ.
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