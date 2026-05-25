BMWಯಿಂದ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಬೈಕ್!: ಕೇವಲ 115 ಯುನಿಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆ
BMW M 1000 RR SPECIAL EDITION: ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಮೋಟರ್ರಾಡ್ ಹೊಸ "ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಎಂ 1000 ಆರ್ಆರ್ ಐಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟಿಟಿ ಆವೃತ್ತಿ"ಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : May 25, 2026 at 3:09 PM IST
BMW M 1000 RR SPECIAL EDITION: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ BMW ಮೋಟರ್ರಾಡ್ ಹೊಸ "BMW M 1000 RR ಐಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ TT ಆವೃತ್ತಿ"ಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸೂಪರ್ಬೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕೇವಲ 115 ಘಟಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. 2026ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ "ಐಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿ"ಯ 115ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯು "BMW M 1000 RR M ಸ್ಪರ್ಧೆ" ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಸ್ತೆ ರೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಐಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ TT' ಯೊಂದಿಗೆ BMW ಮೋಟರ್ರಾಡ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಡಿಸೈನ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ "ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಯುನಿ" ಮ್ಯಾಟ್ ಪೇಂಟ್ ಫಿನಿಶ್. ಇದು ಐಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ TT-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಕ್ರೋಮ್ ಫಿನಿಶ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಿಂಗಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಏರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಇದು "ಮೌಂಟೇನ್ ಕೋರ್ಸ್" ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು TT ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇತರ ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಕಾಂಟರಾ ಸೀಟ್, ಹಿಂಭಾಗದ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ TT ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಯೋಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬೈಕ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಿಲ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಹಲವಾರು ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ M ರೇಸ್ ಕವರ್ ಕಿಟ್, ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ಯಾಡಾಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾದ M ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ BMW M ಮತ್ತು TT ಎರಡರ ಲೋಗೋಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ವಿವರಗಳು: ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ "ಐಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ TT ಆವೃತ್ತಿ" ಪ್ರಮಾಣಿತ M 1000 RR M ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂಪರ್ಬೈಕ್ 999cc ಇನ್ಲೈನ್-ಫೋರ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು 212 bhp ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ BMW ನ ರೇಸ್-ಪಡೆದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏರೋ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿದೆ. "ಐಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ TT" BMW ಮೋಟರ್ರಾಡ್ನ ರೇಸಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೀಟರ್ ಹಿಕ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಡೇವಿ ಟಾಡ್ರಂತಹ BMW ಸವಾರರು BMW S 1000 RR ಮತ್ತು BMW M 1000 RR ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ "ಮೌಂಟೇನ್ ಕೋರ್ಸ್" ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಜಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, 2023 ರಲ್ಲಿ, ಹಿಕ್ಮನ್ BMW M 1000 RR ನಲ್ಲಿ TT ಲ್ಯಾಪ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳು: BMW ಈ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ M 1000 RR ಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
