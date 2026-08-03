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Updated BMW 7 ಸೀರಿಸ್​, i7 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ಲಾಂಚ್: ಪ್ರೀ-ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭ!

BMW Pre Booking: ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ 7 ಸೀರಿಸ್​ ಮತ್ತು i7 ಗಾಗಿ ಪ್ರೀ-ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ!

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ಪ್ರೀ-ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭ (Photo Credit: BMW Group)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 3, 2026 at 1:51 PM IST

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BMW Pre Booking: ಲಗ್ಜುರಿ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ BMW 7 Series ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ BMW i7 ಲಾಂಚ್‌ಗೆ ಮುನ್ನ ಪ್ರೀ-ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ-ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಲೈನ್‌ಅಪ್‌ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಹೊಸ BMW 7 Series ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ಈ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆಡಾನ್‌ನ ಮೂಲ ಡಿಸೈನ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹೊರಭಾಗದ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ಗಳು: ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ Illuminated Kidney Grille, ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ Split LED Headlamp, ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಬಂಪರ್​, ಮರು - ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಬೋನೆಟ್, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಂಪರ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ LED Tail Lamp, ಹೊಸ Alloy Wheel Design ಗಳನ್ನು ಕೂಡ BMW ಸೇರಿಸಿದೆ.

ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾರಿನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ BMWನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಡಿಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬದಲಿಗೆ Windscreen Base ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ Panoramic Vision Display, ಕಾರಿನ ಸೆಂಟರ್ ಕನ್ಸೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ 17.9-ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು 14.6-ಇಂಚಿನ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ.

BMW 7 Series ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್: BMW ತನ್ನ 7 Series ಅನ್ನು Internal Combustion Engine ಮತ್ತು All-Electric Power-train ಎರಡೂ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ BMW i7 ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದು ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 720 km ವರೆಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲಗ್ಜರಿ ಸೆಡಾನ್ 250 kW ವರೆಗಿನ DC Fast Charging ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ BMW 7 Series ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ BMW i7 ಕಂಪನಿಯ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಡಾನ್ ಆಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಲಾಂಚ್?: ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಂತಿಮ ವೇರಿಯಂಟ್ ಲೈನ್‌ಅಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆದ ನಂತರ ಹೊಸ BMW 7 Series ಫುಲ್-ಸೈಜ್ ಲಗ್ಜುರಿ ಸೆಡಾನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ಇದು Mercedes-Benz S-Class ಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ BMW i7 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಕೆಲವೇ ಆಲ್-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲಗ್ಜುರಿ ಲಿಮೋಸಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ.

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TAGGED:

BMW 7 SERIES INDIA
BMW ELECTRIC SEDAN
MERCEDES S CLASS RIVAL
LUXURY CAR INDIA
BMW PRE BOOKING

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