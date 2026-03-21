ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ 'BMW i3' ಸೆಡಾನ್ ಅನಾವರಣ!: ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ಗೆ 900 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್​!!

New Gen BMW I3 Sedan Unveiled: BMW ತನ್ನ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ "BMW i3" ಸೆಡಾನ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 900 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳ ಮೈಲೇಜ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಂತೆ..

ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ 'BMW i3' ಸೆಡಾನ್ ಅನಾವರಣ (Photo Credit- BMW Group)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 21, 2026 at 9:16 AM IST

New Gen BMW I3 Sedan Unveiled: ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಕ BMW ತನ್ನ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ "BMW i3" ಸೆಡಾನ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ EV ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ BMW iX3 ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೇ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಡಾನ್ BMW ನ 'ನ್ಯೂ ​​ಕ್ಲಾಸ್ಸೆ' ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಆಧರಿಸಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅದೇ ಹೆಸರನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಈ ಹೊಸ BMW i3 ಹಿಂದಿನ i3 ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 'ತ್ರೀ-ಬಾಕ್ಸ್​' ಸೆಡಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಇದು BMW ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ 3 ಸೀರಿಸ್​ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ BMW i3 ಸೆಡಾನ್ ಎಕ್ಸಿಟೀರಿಯರ್​: ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ BMW i3 ಕಂಪನಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಮುಂಭಾಗವು ಸೊಗಸಾದ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು, ಗಮನಾರ್ಹ ಬಾನೆಟ್ ಮತ್ತು ಬಂಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್​ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಪಕ್ಕದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, ಸೆಡಾನ್ ಕ್ಲೀನ್​ ಸರ್ಫೆಸಿಂಗ್​, ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್​ ಶೋಲ್ಡರ್​ ಲೈನ್​ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ BMW ನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ 'ಹಾಫ್‌ಮೈಸ್ಟರ್ ಕಿಂಕ್' ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಲಿಮ್ ಟೈಲ್-ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಬೂಟ್ ಲೀಡ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ BMW i3 ಸೆಡಾನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್​: ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದರ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸವು BMW ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಸ್ಲಿಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನ ಮೇಲಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್​ ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ.

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೆಂಟರ್​ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಯುನಿಟ್​ ಆಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್​ ಸ್ಪೋಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಥೀಮ್ ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್​ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅನಗತ್ಯ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಲ್ಲದೇ ಉಳಿದಿದೆ.

ಹೊಸ BMW i3 ಸೆಡಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್​: BMW i3 '50 xDrive' ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರು 800-ವೋಲ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು (Electrical Architecture) ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ ಇದು BMW iX3 ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ 108.7 kWh ಘಟಕವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ "BMW i3" 469 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 645 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 900 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ WLTP ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

