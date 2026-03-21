ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ 'BMW i3' ಸೆಡಾನ್ ಅನಾವರಣ!: ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 900 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್!!
New Gen BMW I3 Sedan Unveiled: BMW ತನ್ನ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ "BMW i3" ಸೆಡಾನ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 900 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಂತೆ..
Published : March 21, 2026 at 9:16 AM IST
New Gen BMW I3 Sedan Unveiled: ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಕ BMW ತನ್ನ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ "BMW i3" ಸೆಡಾನ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ EV ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ BMW iX3 ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೇ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಡಾನ್ BMW ನ 'ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ಸೆ' ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಧರಿಸಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ಹೆಸರನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಈ ಹೊಸ BMW i3 ಹಿಂದಿನ i3 ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 'ತ್ರೀ-ಬಾಕ್ಸ್' ಸೆಡಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಇದು BMW ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ 3 ಸೀರಿಸ್ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ BMW i3 ಸೆಡಾನ್ ಎಕ್ಸಿಟೀರಿಯರ್: ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ BMW i3 ಕಂಪನಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಮುಂಭಾಗವು ಸೊಗಸಾದ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಗಮನಾರ್ಹ ಬಾನೆಟ್ ಮತ್ತು ಬಂಪರ್ನಲ್ಲಿ ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಪಕ್ಕದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, ಸೆಡಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಸರ್ಫೆಸಿಂಗ್, ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ BMW ನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ 'ಹಾಫ್ಮೈಸ್ಟರ್ ಕಿಂಕ್' ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಲಿಮ್ ಟೈಲ್-ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಬೂಟ್ ಲೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ BMW i3 ಸೆಡಾನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್: ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದರ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸವು BMW ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಸ್ಲಿಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನ ಮೇಲಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೆಂಟರ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಯುನಿಟ್ ಆಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೋಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಥೀಮ್ ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅನಗತ್ಯ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಲ್ಲದೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ಹೊಸ BMW i3 ಸೆಡಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್: BMW i3 '50 xDrive' ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರು 800-ವೋಲ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು (Electrical Architecture) ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ ಇದು BMW iX3 ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ 108.7 kWh ಘಟಕವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ "BMW i3" 469 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 645 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 900 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ WLTP ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಓದಿ: ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೆಚ್ಪಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿವೆ ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್!