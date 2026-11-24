ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 828 ಕಿ.ಮೀ. ಮೈಲೇಜ್: ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಝ್ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ನೀಡಲು ಬರುತ್ತಿದೆ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು iX4!
BMW-iX4 Design Patented in India: ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ತನ್ನ ಹೊಸ 'iX4' ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೂಪೆ-ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರಿನ ಡಿಸೈನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕಾರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡುವ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ.
Published : November 24, 2026 at 10:19 AM IST
BMW iX4 Design Patented in India: ಭಾರತದ ಐಷಾರಾಮಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಲು ಜರ್ಮನಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು (BMW) ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೂಪೆ-ಎಸ್ಯುವಿ 'ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು iX4' (BMW iX4) ಕಾರಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪೇಟೆಂಟ್ (Design Patent) ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಕಾರು, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು iX3 ಕಾರಿನ ಕೂಪೆ-ಎಸ್ಯುವಿ (Coupe-SUV) ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ iX3 ಮತ್ತು i3 ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ 'Neue Klasse' ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಇದಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು 40 xDrive, 50 xDrive ಮತ್ತು M60 xDrive ಎಂಬ ಮೂರು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.
ಆಕರ್ಷಕ ಕೂಪೆ ಡಿಸೈನ್: ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು iX4 ನೋಡಲು ಬಹುತೇಕ iX3 ಕಾರಿನಂತೆಯೇ ಕಂಡರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಕೂಪೆ ಆಕಾರ ನೀಡಲು ಇಳಿಜಾರಾದ ರೂಫ್ಲೈನ್ (Sloping roofline) ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಓವರ್ಹ್ಯಾಂಗ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ:
ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಲುಕ್: ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಿಡ್ನಿ ಗ್ರಿಲ್, ಡ್ಯುಯಲ್-ಪಾಡ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು, ಬ್ಲ್ಯೂ ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 20-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್ಗಳು, ಕ್ಲಿಯರ್-ಲೆನ್ಸ್ ಟೈಲ್-ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೂಟ್ ಲಿಡ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಇದರ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್ iX3 ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂಪಾಗಿದೆ.
ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ M60 xDrive ವಿಶೇಷ: ಈ ಆವೃತ್ತಿಯು ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು, ಗ್ರಿಲ್ ಸುತ್ತಲೂ ಲೈಟಿಂಗ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಡೇಟೈಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಗಳು (DRLs), ದೊಡ್ಡದಾದ 21-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್ಗಳು, 'M' ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬೂಟ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್: ಕಾರಿನ ಒಳಾಂಗಣವು iX3 ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಇದ್ದರೂ ಇಳಿಜಾರಾದ ರೂಫ್ನಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಡ್ರೂಮ್ (Headroom) ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 490 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ (ಲಗೇಜ್ ಜಾಗ) ನೀಡಲಾಗಿದೆ..
- ಬೃಹತ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು: ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 17.9-ಇಂಚಿನ ವಜ್ರದ ಆಕಾರದ (Diamond-shaped) ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದ್ದು, ವಿಂಡ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ 'ಪನೋರಮಿಕ್ ವಿಷನ್' (Panoramic Vision) ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: 40 xDrive ಮತ್ತು 50 xDrive ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ಮೆಮೊರಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಗಳು, 7-ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ADAS) ಇದೆ.
- ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್: ಟಾಪ್ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ M60 xDrive ನಲ್ಲಿ 'M' ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್, M ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೀಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 13-ಸ್ಪೀಕರ್ ಹರ್ಮನ್ ಕಾರ್ಡನ್ (Harman Kardon) ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪವರ್ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 828 ಕಿ.ಮೀ. ರೇಂಜ್: ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಕಂಪನಿಯ 800-ವೋಲ್ಟ್ Neue Klasse ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ಕಾರು ಅದ್ಭುತ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- 40 xDrive (ಆರಂಭಿಕ ಆವೃತ್ತಿ): ಇದು 82.6kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 638 ಕಿ.ಮೀ. (WLTP) ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಡ್ಯುಯಲ್ ಮೋಟಾರ್ಗಳು 374hp ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ 5.6 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 0 ದಿಂದ 100 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
- 50 xDrive (ಮಧ್ಯಮ ಆವೃತ್ತಿ): ಇದರಲ್ಲಿ 108.7kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 828 ಕಿ.ಮೀ. (WLTP) ರೇಂಜ್ ನೀಡಲಿದೆ. 469hp ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾರು ಕೇವಲ 4.9 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
- M60 xDrive (ಟಾಪ್ ಆವೃತ್ತಿ): ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ 777 ಕಿ.ಮೀ. ರೇಂಜ್ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 612hp ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಈ ದೈತ್ಯ ಕಾರು ಕೇವಲ 3.9 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗ ಮುಟ್ಟಲಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 240 ಕಿ.ಮೀ. ಆಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ?: ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು iX4 ಕಾರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ, ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 90 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 95 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆಂಝ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜಿಎಲ್ಸಿ (Mercedes-Benz electric GLC) ಕಾರಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ.
ಆದ್ರೆ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಪೇಟೆಂಟ್ ದಾಖಲಾತಿಯು ಕಾರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು (IP) ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು iX4 ನಂತಹ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಕೂಪೆ-ಎಸ್ಯುವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಮೆರುಗು ನೀಡಲಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 800 ಕಿ.ಮೀ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಸಮನಾದ ವೇಗವು ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕಾರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದೇ ಕಾರು ಪ್ರಿಯರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.
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