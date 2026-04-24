ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂನ ಹೊಸ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್ ಲಗ್ಗೆ! ಇದರ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೀಗಿವೆ
BMW F 450 GS Launched: ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂನ F 450 GS ಬೈಕ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್, ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
Published : April 24, 2026 at 10:19 AM IST
BMW F 450 GS Launched: ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ BMW Motorrad ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್ BMW F 450 GS ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹4.70 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ₹5.30 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಬೇಸ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮತ್ತು GS ಟ್ರೋಫಿ ಎಂಬ ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಡೆಲಿವರಿ ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಲಿವೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸೂರಿನ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್: BMW F 450 GS 420cc ಪ್ಯಾರಲಲ್-ಟ್ವಿನ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 48 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 43 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿ ರೂಪಾಂತರಗಳು BMWನ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಕ್ಲಚ್ ಬಳಸದೆಯೇ ಗೇರ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಲಾಂಗ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಈ ಬೈಕ್ 178 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಗುರ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ KYB ಅಪ್ಸೈಡ್ ಡೌನ್ ಫೋರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊನೊಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಡ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಇದು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಂಬೊ ಯುನಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೈಬ್ರೆ ಯುನಿಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ABS ಪ್ರೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಲೈಟ್ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸವಾರಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾರ್ಡನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ: BMW F 450 GS 6.5-ಇಂಚಿನ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಹ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಹೀಟಡ್ ಗ್ರಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಲಿವರ್ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಟ್ರೋಫಿ ರೂಪಾಂತರವು "ಈಸಿ ರೈಡ್ ಕ್ಲಚ್" ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇತರ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳ ವಿಶೇಷತೆವೇನು?:
- ಬೇಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್: ಈ ರೂಪಾಂತರವು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, LED ಲೈಟಿಂಗ್, ABS ಪ್ರೊ, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್ ಲಿವರ್ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ವೇರಿಯಂಟ್: ಈ ರೂಪಾಂತರವು ಆಫ್-ರೋಡ್ ಫುಟ್ಪೆಗ್ಸ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಗಾರ್ಡ್ಸ್, ಎಂಜಿನ್ ಗಾರ್ಡ್, ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಶಿಫ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊನಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.
- GS ಟ್ರೋಫಿ ವೇರಿಯಂಟ್: ಈ ರೂಪಾಂತರವು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಈಸಿ ರೈಡ್ ಕ್ಲಚ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಎಂಜಿನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು BMW ನ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಟ್ರೈ-ಕಲರ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವೆಂಚರ್: BMW F 450 GS ನ ವಿನ್ಯಾಸವು GS ಸೀರಿಸ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವೆಂಚರ್-ರೆಡಿ ಬಾಡಿವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು BMW ನ ಪ್ರಮುಖ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್, BMW R 1300 GS ನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಕ್ವಾಡ್-LED DRL ಗಳನ್ನು (ಡೇಟೈಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಸ್) ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ವಿವಿಧ ವಿಂಡ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್, ಲಗೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಸೀಟ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಬಾರ್ ರೈಸರ್ಗಳಂತಹ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪರಿಕರ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ: BMW F 450 GS ನ ಬೇಸ್ ರೂಪಾಂತರವು ₹4.70 ಲಕ್ಷ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ರೂಪಾಂತರವು ₹4.90 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು GS ಟ್ರೋಫಿ ರೂಪಾಂತರವು ₹5.30 ಲಕ್ಷ (ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲೆಗಳು ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆಗಿವೆ. ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋಂಡಾ NX500 ನೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು KTM 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ 450 ನಂತಹ ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ.
ಓದಿ: ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಚಲಿಸುತ್ತೆ ಈ ‘ಘೋಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್’! ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿಯತ್ತೇನು?