ETV Bharat / technology

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂನ ಹೊಸ ಅಡ್ವೆಂಚರ್​ ಬೈಕ್​ ಲಗ್ಗೆ! ಇದರ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​ ಹೀಗಿವೆ

BMW F 450 GS Launched: ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂನ F 450 GS ಬೈಕ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್​, ಫೀಚರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂನ ಹೊಸ ಅಡ್ವೆಂಚರ್​ ಬೈಕ್​ ಲಗ್ಗೆ! (Photo Credit: BMW Motorrad)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 24, 2026 at 10:19 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

BMW F 450 GS Launched: ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ BMW Motorrad ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಅಡ್ವೆಂಚರ್​ ಬೈಕ್ BMW F 450 GS ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹4.70 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ₹5.30 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಬೇಸ್, ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮತ್ತು GS ಟ್ರೋಫಿ ಎಂಬ ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಡೆಲಿವರಿ ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಲಿವೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸೂರಿನ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​: BMW F 450 GS 420cc ಪ್ಯಾರಲಲ್-ಟ್ವಿನ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 48 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 43 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿ ರೂಪಾಂತರಗಳು BMWನ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಕ್ಲಚ್ ಬಳಸದೆಯೇ ಗೇರ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಲಾಂಗ್​ ರೈಡರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಈ ಬೈಕ್ 178 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಗುರ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ KYB ಅಪ್​ಸೈಡ್​ ಡೌನ್​ ಫೋರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊನೊಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಡ್ಜೆಸ್ಟ್​ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಇದು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಂಬೊ ಯುನಿಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೈಬ್ರೆ ಯುನಿಟ್ಸ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ABS ಪ್ರೊ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಲೈಟ್‌ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸವಾರಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಾರ್ಡನ್​ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ: BMW F 450 GS 6.5-ಇಂಚಿನ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಸಹ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಹೀಟಡ್​ ಗ್ರಿಪ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್​ ಬ್ರೇಕ್ ಲಿವರ್‌ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಟ್ರೋಫಿ ರೂಪಾಂತರವು "ಈಸಿ ರೈಡ್ ಕ್ಲಚ್" ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇತರ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳ ವಿಶೇಷತೆವೇನು?:

  1. ಬೇಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್​: ಈ ರೂಪಾಂತರವು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, LED ಲೈಟಿಂಗ್, ABS ಪ್ರೊ, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್​ ಲಿವರ್‌ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಕಲರ್​ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
  2. ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಲೂಸಿವ್ ವೇರಿಯಂಟ್​: ಈ ರೂಪಾಂತರವು ಆಫ್-ರೋಡ್ ಫುಟ್‌ಪೆಗ್ಸ್​, ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಗಾರ್ಡ್ಸ್​, ಎಂಜಿನ್ ಗಾರ್ಡ್, ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಶಿಫ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊನಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.
  3. GS ಟ್ರೋಫಿ ವೇರಿಯಂಟ್​: ಈ ರೂಪಾಂತರವು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಈಸಿ ರೈಡ್ ಕ್ಲಚ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಎಂಜಿನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು BMW ನ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಟ್ರೈ-ಕಲರ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಡಿಸೈನ್​ ಮತ್ತು ಅಡ್ವೆಂಚರ್​: BMW F 450 GS ನ ವಿನ್ಯಾಸವು GS ಸೀರಿಸ್​ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟಂಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಅಡ್ವೆಂಚರ್​-ರೆಡಿ ಬಾಡಿವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು BMW ನ ಪ್ರಮುಖ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್, BMW R 1300 GS ನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಕ್ವಾಡ್-LED DRL ಗಳನ್ನು (ಡೇಟೈಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಸ್​) ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ವಿವಿಧ ವಿಂಡ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್​, ಲಗೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್​, ಸೀಟ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಬಾರ್ ರೈಸರ್‌ಗಳಂತಹ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪರಿಕರ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ: BMW F 450 GS ನ ಬೇಸ್ ರೂಪಾಂತರವು ₹4.70 ಲಕ್ಷ, ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಲೂಸಿವ್ ರೂಪಾಂತರವು ₹4.90 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು GS ಟ್ರೋಫಿ ರೂಪಾಂತರವು ₹5.30 ಲಕ್ಷ (ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲೆಗಳು ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆಗಿವೆ. ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋಂಡಾ NX500 ನೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು KTM 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ 450 ನಂತಹ ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.