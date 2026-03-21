ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾದರಿಗಳಿವೆ?
Luxury Car Prices Hike In India: ಆಡಿ, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..
Published : March 21, 2026 at 2:58 PM IST
Luxury Car Prices Hike In India: ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಕರಾದ ಆಡಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಇಂಡಿಯಾ ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು.
ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಈ ಎರಡು ಯುರೋಪಿಯನ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಹನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಜರ್ಮನ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಈ ಹಿಂದೆ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು 2026ರ ಎಲ್ಲಾ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯುಗೆ ಇದು 2026ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಂದು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದವು. ಆಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಸಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, "ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತೇವೆ. ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರ ಏರಿಳಿತಗಳು.. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುರೋ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿಯ ಸ್ಥಿರವಾದ ಅಪಮೌಲ್ಯ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ವೆಚ್ಚ-ಸಂಬಂಧಿತ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆಡಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ರಾಂಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಲ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಿಲ್ಲೋನ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಬ್ರಾರ್ ಅವರು ಕಂಪನಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆ, ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತದಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬಿಯು (ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ) ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಾಹನಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯುನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 'ಮಿನಿ'ಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ 2026 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ -ಬೆನ್ಜ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯನಿರತ ವರ್ಷವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 12 ಹೊಸ ಅಥವಾ ನವೀಕರಿಸಿದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಬ್ಯಾಕ್ GLS ಮತ್ತು EQS SUVಯ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ CLA ಸೆಡಾನ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
BMWಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಪನಿಯು ಈ ವರ್ಷ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಅಥವಾ ನವೀಕರಿಸಿದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. BMW ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 'BMW M2 CS' ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇದು ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹೊಸ ಕಾರು ಆದ 'ಆಡಿ SQ8' ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು.
