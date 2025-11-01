ಬಿಜಿಎಂಐ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಪ್ 2025 ಆರಂಭ: 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಹುಮಾನ, 16 ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್
BMIC 2025 : 2025ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಬಿಜಿಎಂಐ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಪ್ಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : November 1, 2025 at 8:15 AM IST
BMIC 2025: ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ BGMI ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಪ್ (BMIC) 2025 ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೊದಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ BGMI LAN ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಇಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 2ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ ದೆಹಲಿಯ ಯಶೋಭೂಮಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿದೆ.
BMIC 2025 ಭಾರತ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನ 16 ಗಣ್ಯ ತಂಡಗಳಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಹುಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು PUBG ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ (PMGC) 2025ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ BGMI ಶೋಡೌನ್ (BMSD) 2025 ಮೂಲಕ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಅಗ್ರ 8 ಭಾರತೀಯ ತಂಡಗಳು ಉನ್ನತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನ ಪ್ರಬಲ ತಂಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
BMIC 2025 ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು?: BMIC 2025 3-ದಿನಗಳ LAN ಮುಖಾಮುಖಿ (ದಿನ 1, ದಿನ 2, ದಿನ 3) ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಇದು ರೊಂಡೋ, ಎರಾಂಜೆಲ್ ಮತ್ತು ಮಿರಾಮರ್ ನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಅಂತಿಮ ತಂಡಗಳು: BMIC 2025 ರಲ್ಲಿ ಆಡಲಿರುವ ಭಾರತ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನ ತಂಡಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ:
|Country
|Teams
|India
|Orangutan
|K9 Esports
|Team Soul
|True Rippers
|Nebula Esports
|Gods Reign
|Mysterious4
|Madkings
|South Korea
|Dplus
|NongShim RedForce
|Jecheon Phalanx
|DRX
|Japan
|Reject
|REIGNITE
|Making The Road
|CAG Osaka
BMIC 2025 ರ ಬಹುಮಾನ ಪೂಲ್ ವಿವರಗಳು: ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, BMIC 2025 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು, ಅವರ ಸ್ಥಾನದ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟು ಬಹುಮಾನ ಪೂಲ್ನಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಅಗ್ರ-1 ತಂಡಕ್ಕೆ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
|Team Position
|Cash Prize
|1
|Rs 30,00,000
|2
|Rs 15,00,000
|3
|Rs 10,00,000
|4
|Rs 7,50,000
|5
|Rs 6,25,000
|6
|Rs 4,50,000
|7
|Rs 3,75,000
|8
|Rs 3,75,000
|9
|Rs 2,50,000
|10
|Rs 2,50,000
|11
|Rs 2,00,000
|12
|Rs 2,00,000
|13
|Rs 1,50,000
|14
|Rs 1,50,000
|15
|Rs 1,25,000
|16
|Rs 1,25,000
ಆದರೆ 16 ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡಕ್ಕೆ 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. "ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ MVP", "ಅತ್ಯುತ್ತಮ IGL" ಮತ್ತು "ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಲಚ್" ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
|Special Awards
|Title
|Cash Prize
|Tournament MVP
|Rs 2,50,000
|Best IGL
|Rs 1,25,000
|Best Clutch
|Rs 1,00,000
ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿರುವ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆ: 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದ ನಿಸ್ಸಾನ್