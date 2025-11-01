ETV Bharat / technology

ಬಿಜಿಎಂಐ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಪ್ 2025 ಆರಂಭ: 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಹುಮಾನ, 16 ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಗ್​ ಫೈಟ್​

BMIC 2025 : 2025ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಬಿಜಿಎಂಐ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಪ್‌ಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

BMIC 2025 PLAYERS BMIC 2025 PRIZE DETAILS BMIC 2025 IN BHARAT MANDAPAM BMIC 2025 DATE AND TIME
ಬಿಜಿಎಂಐ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಪ್ 2025 ಆರಂಭ (Photo Credit: Krafton)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 1, 2025 at 8:15 AM IST

2 Min Read
BMIC 2025: ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ BGMI ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಪ್ (BMIC) 2025 ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೊದಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ BGMI LAN ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಇಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ಗೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 2ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ ದೆಹಲಿಯ ಯಶೋಭೂಮಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿದೆ.

BMIC 2025 ಭಾರತ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್‌ನ 16 ಗಣ್ಯ ತಂಡಗಳಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಹುಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು PUBG ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ (PMGC) 2025ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ BGMI ಶೋಡೌನ್ (BMSD) 2025 ಮೂಲಕ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಅಗ್ರ 8 ಭಾರತೀಯ ತಂಡಗಳು ಉನ್ನತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್‌ನ ಪ್ರಬಲ ತಂಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.

BMIC 2025 ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು?: BMIC 2025 3-ದಿನಗಳ LAN ಮುಖಾಮುಖಿ (ದಿನ 1, ದಿನ 2, ದಿನ 3) ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಇದು ರೊಂಡೋ, ಎರಾಂಜೆಲ್ ಮತ್ತು ಮಿರಾಮರ್ ನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಅಂತಿಮ ತಂಡಗಳು: BMIC 2025 ರಲ್ಲಿ ಆಡಲಿರುವ ಭಾರತ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್‌ನ ತಂಡಗಳ ಲಿಸ್ಟ್​ ಇಲ್ಲಿದೆ:

CountryTeams
IndiaOrangutan
K9 Esports
Team Soul
True Rippers
Nebula Esports
Gods Reign
Mysterious4
Madkings
South KoreaDplus
NongShim RedForce
Jecheon Phalanx
DRX
JapanReject
REIGNITE
Making The Road
CAG Osaka

BMIC 2025 ರ ಬಹುಮಾನ ಪೂಲ್ ವಿವರಗಳು: ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, BMIC 2025 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು, ಅವರ ಸ್ಥಾನದ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟು ಬಹುಮಾನ ಪೂಲ್‌ನಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಅಗ್ರ-1 ತಂಡಕ್ಕೆ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Team PositionCash Prize
1Rs 30,00,000
2Rs 15,00,000
3Rs 10,00,000
4Rs 7,50,000
5Rs 6,25,000
6Rs 4,50,000
7Rs 3,75,000
8Rs 3,75,000
9Rs 2,50,000
10Rs 2,50,000
11Rs 2,00,000
12Rs 2,00,000
13Rs 1,50,000
14Rs 1,50,000
15Rs 1,25,000
16Rs 1,25,000

ಆದರೆ 16 ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡಕ್ಕೆ 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. "ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ MVP", "ಅತ್ಯುತ್ತಮ IGL" ಮತ್ತು "ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಲಚ್" ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Special Awards
TitleCash Prize
Tournament MVPRs 2,50,000
Best IGLRs 1,25,000
Best ClutchRs 1,00,000

