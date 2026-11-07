ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ಗೆ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಟಕ್ಕರ್: ನ್ಯೂ ಗ್ಲೆನ್ ರಾಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಎರಡು ಮಹತ್ವದ ಆವಿಷ್ಕಾರ!
New Glenn Rocket Major Updates: ಅಮೆಜಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಒಡೆತನದ ಪ್ರಮುಖ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಬ್ಲೂ ಒರಿಜಿನ್ ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ನ್ಯೂ ಗ್ಲೆನ್' ರಾಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಎರಡು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
Published : November 7, 2026 at 7:45 AM IST
New Glenn Rocket Major Updates: ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಅವರ ಬ್ಲೂ ಒರಿಜಿನ್ (Blue Origin) ಬೃಹತ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಒಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ನ್ಯೂ ಗ್ಲೆನ್ ರಾಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ‘ನಾರ್ತ್ಸ್ಟಾರ್’ (Northstar) ಬೂಸ್ಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಆಳವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಸಾಗಬಲ್ಲ ‘GS3’ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ (ಮೂರನೇ ಹಂತ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ನ್ಯೂ ಗ್ಲೆನ್ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕ ರಾಕೆಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಿವೆ.
ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದೆ ಬಲಿಷ್ಠ ‘ನಾರ್ತ್ಸ್ಟಾರ್’ ಇಂಜಿನ್: ಬ್ಲೂ ಒರಿಜಿನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಈ ವಿನೂತನ 'ನಾರ್ತ್ಸ್ಟಾರ್' ಇಂಜಿನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ (LOX/LNG) ಇಂಧನ ಆಧಾರಿತ ಬೂಸ್ಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 7,15,000 ಪೌಂಡ್ (ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 3.24 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ) ನಷ್ಟು ಭೀಕರ ನೂಕುಬಲವನ್ನು (Thrust) ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಹಳೆಯ BE-4 ಇಂಜಿನ್ಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ, ಹಳೆಯ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಒಟ್ಟು ತೂಕವನ್ನು (Mass) ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಲೂ ಒರಿಜಿನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಇನ್-ಹೌಸ್ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ (Additive Manufacturing) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಇಂಜಿನ್ನ ಶೇಕಡಾ 65 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ವಿನೂತನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ (ಜೋಡಣೆ) ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದರ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವು ಹಳೆಯ ಇಂಜಿನ್ಗಳ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು (Quarter Cost) ಮಾತ್ರ ಇರಲಿದೆ.
ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಆಳ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿರುವ ‘GS3’ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್: ಕಂಪನಿಯು ನ್ಯೂ ಗ್ಲೆನ್ ರಾಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ‘GS3’ ಮೂರನೇ ಹಂತವು ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಭೂಸ್ಥಿರ ಕಕ್ಷೆಗೆ (Geostationary Orbit - GEO) ತಲುಪಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಸೌರಮಂಡಲದ ಆಳವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ (Deep Space) ಸಂಶೋಧನಾ ಮಿಷನ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ತೂಕದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
Our new booster engine, Northstar, was built from the ground up by a scrappy team focused on weight, cost, manufacturability, and performance. More than 65% of the engine is additively manufactured using our in-house 3D printing capability. Northstar can be assembled in less than a day and produces 715,000 pounds of thrust.— Dave Limp (@davill) November 5, 2026
ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮಾನವನನ್ನು ಇಳಿಸುವ ಲೂನಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಈ GS3 ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇದು ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುವ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್-ಲೂನಾರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ (TLI) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಪೇಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಇಂಧನವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ (LH2) ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಲಾಂಚ್ ಸೈಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಗಾಧ ಪೇಲೋಡ್ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ GS3 ಹಂತವು ಬ್ಲೂ ಒರಿಜಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ‘BE-7’ ಇಂಜಿನ್ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸಲಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ವಾತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ (Vacuum) ಬರೋಬ್ಬರಿ 460 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ (Isp) ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಇಂಜಿನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸುವ (Multiple Precision Burns) ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಇದು ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ 9x4 ವಾಹನದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ಥಿರ ಕಕ್ಷೆಗೆ (GEO) ಬರೋಬ್ಬರಿ 14 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಗೆ (TLI) 20 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ತೂಕವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬಲ್ಲದು. ಹಾಗೆಯೇ 7x2 ವಾಹನದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ GEOಗೆ 8 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಮತ್ತು TLI ಗೆ 10 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಭಾರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವ ಅಗಾಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬ್ಲೂ ಒರಿಜಿನ್ಗೆ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
|ಹೊಸ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರ
|ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
|ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
|Northstar Engine
|LOX/LNG ಇಂಧನ ಚಾಲಿತ ಬೂಸ್ಟರ್ ಇಂಜಿನ್
|3.24 ಲಕ್ಷ ಕೆಜಿ ಥ್ರಸ್ಟ್, 30% ಕಡಿಮೆ ತೂಕ, ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ
|GS3 Third Stage
|BE-7 ಇಂಜಿನ್ ಚಾಲಿತ 3ನೇ ಹಂತದ ರಾಕೆಟ್ ಭಾಗ
|ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಗೆ 20 ಟನ್ ಪೇಲೋಡ್, ಸುದೀರ್ಘ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನ
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