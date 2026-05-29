ಆಗಸಕ್ಕೆ ಹಾರುವ ಮೊದಲೇ ಸ್ಫೋಟ, ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ದುರಂತ! ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
New Glen Rocket Explodes: ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಗ್ಲೆನ್ ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
Published : May 29, 2026 at 12:49 PM IST
New Glen Rocket Explodes: ಅಮೆಜಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಒಡೆತನದ ಬ್ಲೂ ಒರಿಜಿನ್ ಕಂಪನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ನ್ಯೂ ಗ್ಲೆನ್ ರಾಕೆಟ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸ್ಫೋಟದ ನಂತರ ರಾಕೆಟ್ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಡೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಕೇಪ್ ಕೆನವೆರಲ್ನಲ್ಲಿ "ಹಾಟ್ಫೈರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ" ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಪಕ ದೋಷ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಮುಂಬರುವ ಉಡಾವಣೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಬ್ಲೂ ಒರಿಜಿನ್ ಹೇಳಿದೆ.
All personnel are accounted for and safe. It’s too early to know the root cause but we’re already working to find it. Very rough day, but we’ll rebuild whatever needs rebuilding and get back to flying. It’s worth it.— Jeff Bezos (@JeffBezos) May 29, 2026
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲು ರಾಕೆಟ್ನ ಎಂಜಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬಳಸುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಹಾಟ್ಫೈರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದರ ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಅವಧಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ: ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತದ ಕಾರಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. "ಇಂದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ದಿನವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಏನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೋ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಬ್ಲೂ ಒರಿಜಿನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ: ಬ್ರೆವರ್ಡ್ ಕೌಂಟಿ ಎಮೆರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪಡೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಘಟನೆಯ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬ್ಲೂ ಒರಿಜಿನ್ನ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಸ್ಪೇಸ್ಫ್ಲೈಟ್ ಸುಲಭವಲ್ಲ: ನಾಸಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಜೇರೆಡ್ ಐಸಾಕ್ಮನ್ ಸ್ಪೇಸ್ಫ್ಲೈಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗದು. ಹೇವಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಂಬರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮತ್ತು ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಮರಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ಹೇಳಿದೆ.
ಹೊಸ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ: ಇದು ಬ್ಲೂ ಒರಿಜಿನ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಫೆಡರಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ (ಎಫ್ಎಎ) ಉಪಗ್ರಹದ ವಿಫಲ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘಟನೆಯ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿತು. ಅದರ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ "ನ್ಯೂ ಗ್ಲೆನ್" ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಬ್ಲೂ ಒರಿಜಿನ್ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು: ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಒರಿಜಿನ್ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಿಂದ "ನ್ಯೂ ಗ್ಲೆನ್" ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿತು. ಆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬೂಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಬ್ಲೂ ಒರಿಜಿನ್ ಈ ನ್ಯೂ ಗ್ಲೆನ್ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕ ಮತ್ತು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ರಾಕೆಟ್ 29 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೊದಲ ಹಂತವು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ರಾಕೆಟ್. ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಫಾಲ್ಕನ್ ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
