ETV Bharat / technology

ಇತಿಹಾಸ ರಚಿಸಿದ ಬ್ಲೂಒರಿಜಿನ್​; ವೀಲ್‌ಚೇರ್​ನಲ್ಲೇ ಅಂತರಿಕ್ಷ ತಿರುಗಿ ಬಂದಳು ಮಹಿಳಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ!!

Wheelchair Astronaut: ಬ್ಲೂ ಆರಿಜಿನ್ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಮೊದಲ ವೀಲ್‌ಚೇರ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾಯಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕರೆತಂದಿದೆ.

WOMAN ENGINEER MICHAELA BENTHAUS EUROPEAN SPACE AGENCY US MULTI BILLIONAIRE JEFF BEZOS SHEPARD SUBORBITAL MISSION
ವೀಲ್‌ಚೇರ್​ನಲ್ಲೇ ಅಂತರಿಕ್ಷ ತಿರುಗಿ ಬಂದಳು ಮಹಿಳಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ (Photo Credit: Blue Origin)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 23, 2025 at 1:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Wheelchair Astronaut: ಅಮೆಜಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಅವರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಂಪನಿ ಬ್ಲೂ ಒರಿಜಿನ್ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಜರ್ಮನ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮೈಕೆಲಾ ಬೆಂಥೌಸ್ (ಮಿಚಿ ಬೆಂಥೌಸ್) ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ನ್ಯೂ ಶೆಪರ್ಡ್ ರಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಗಡಿಯಾದ ಕಾರ್ಮನ್ ರೇಖೆಯನ್ನು (100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ) ದಾಟಿದ ಮೊದಲ ವೀಲ್‌ಚೇರ್ ಬಳಕೆದಾರರಾದರು.

ಈ ಹಾರಾಟವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಟೆಕ್ಸಾಸ್‌ನ ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಉಡಾವಣಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. NS-37 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಆರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿತು. ಸರಿಸುಮಾರು 11 ನಿಮಿಷಗಳ ಈ ಸಬ್‌ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತೂಕವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಅದ್ಭುತ ನೋಟವನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಮೈಕೆಲಾ ಬೆಂಥೌಸ್ ಅವರ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ: 33 ವರ್ಷದ ಮೈಕೆಲಾ ಬೆಂಥೌಸ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ (ESA) ನಲ್ಲಿ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರ್ವತ ಬೈಕಿಂಗ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಪಿನಲ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ವೀಲ್‌ಚೇರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಪಘಾತದ ನಂತರವೂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವರ ಕನಸು ಜೀವಂತವಾಗಿತ್ತು.

ಅವರು ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊಯೆನಿಗ್ಸ್‌ಮನ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಒರಿಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವಿಮಾನವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದರು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೈಕೆಲಾ ಅವರು, "ಬ್ಲೂ ಒರಿಜಿನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು?: ಬ್ಲೂ ಒರಿಜಿನ್‌ನ ನ್ಯೂ ಶೆಪರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಾಂಚ್​ ಟವರ್​ ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೈಕೆಲಾಗೆ ವಿಶೇಷ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ಯಾನಲ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಅವರ ವೀಲ್‌ಚೇರ್‌ನಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ತೂಕವಿಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರು: ನ್ಯೂ ಶೆಪರ್ಡ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಅಂಚಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಸಣ್ಣ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮೈಕೆಲಾ ಬೆಂಥೌಸ್ ಜೊತೆ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊಯೆನಿಗ್ಸ್‌ಮನ್ ಕೂಡ ಹಾರಾಟದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು 2021 ರಲ್ಲಿ ಏವಿಯಾನಿಕ್ಸ್‌ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾದರು.

ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಅನುಭವಿ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊಯೆನಿಗ್ಸ್‌ಮನ್, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾದ ಜೋ ಹೈಡ್ ಮತ್ತು ಅಡೋನಿಸ್ ಪೊರೌಲಿಸ್, ಉದ್ಯಮಿ ನೀಲ್ ಮಿಲ್ಚ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ "ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನರ್ಡ್" ಜೇಸನ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸೆಲ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪಾಪ್ ತಾರೆ ಕೇಟಿ ಪೆರ್ರಿ, ಬೆಜೋಸ್ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಲಾರೆನ್ ಸ್ಯಾಂಚೆಜ್ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಿರೂಪಕಿ ಗೇಲ್ ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ನ್ಯೂ ಶೆಪರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾರಿದರು. ಬ್ಲೂ ಒರಿಜಿನ್ ನ್ಯೂ ಗ್ಲೆನ್ ಎಂಬ ಭಾರವಾದ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗೆ ಉಡಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.

11 ನಿಮಿಷಗಳ ಪಯಣ: ಇದು 11 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರವಾಸವಾಗಿತ್ತು. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.15 ಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. 11 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಟೆಕ್ಸಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​ ಆಯಿತು. ಈ ಮೊದಲು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.

ಈ ಸಾಧನೆಯ ಮಹತ್ವ: ಈ ಹಾರಾಟವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ವೀಲ್‌ಚೇರ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಬ್‌ಆರ್ಬಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಹಾರಬಲ್ಲರು ಎಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮೈಕೆಲಾ ಹೇಳಿದರು. ಬ್ಲೂ ಒರಿಜಿನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಸೀಮಿತ ಚಲನಶೀಲತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ವೀಲ್‌ಚೇರ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.

ಬ್ಲೂ ಒರಿಜಿನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಗವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ 16ನೇ ಮಾನವಸಹಿತ ಮಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಒಟ್ಟು 92 ಜನರನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗದು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈಕೆಲಾ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಹೊಸ ಯುಗದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯಲು ’ನೀಲಿಹಕ್ಕಿ’ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದ ಇಸ್ರೋ!; ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!

TAGGED:

WOMAN ENGINEER MICHAELA BENTHAUS
EUROPEAN SPACE AGENCY
US MULTI BILLIONAIRE JEFF BEZOS
SHEPARD SUBORBITAL MISSION
WHEELCHAIR ASTRONAUT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.