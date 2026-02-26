ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದಂದೇ ರಕ್ತದಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಗೋಳಿಸಲಿದ್ದಾನೆ ಚಂದ್ರ; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿದೇಯಾ ಈ ‘ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್’?
Lunar Eclipse 2026: ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ? ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : February 26, 2026 at 10:38 AM IST
Lunar Eclipse 2026: 15 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಹೌದು, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಿ 15 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಖಗೋಳ ಘಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ‘ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್’ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ತಾಮ್ರ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಭೂಮಿ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಚಂದ್ರನನ್ನು ತಲುಪದಂತೆ ತಡೆಯುವಾಗ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಸಾ ತನ್ನ ದೃಶ್ಯೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿವರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಂದ್ರನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ಕಾರಣವೇನು?: ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕು ಇನ್ನೂ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ವಾತಾವರಣವು ಕಡಿಮೆ ನೀಲಿ ತರಂಗಾಂತರಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ತರಂಗಾಂತರಗಳನ್ನು ಹಾದುಹೋಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಂಪು ಬೆಳಕು ಚಂದ್ರನನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಅದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ನ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಎಂದರೇನು?: ಸೂರ್ಯ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನೆರಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ನೆರಳಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಪ್ಪಾದ ಭಾಗವನ್ನು "ಛತ್ರಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು "ಛತ್ರಿ"ಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಳಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಬಣ್ಣವು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಚಂದ್ರ ಛತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಚಂದ್ರನ ನೋಟ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಗ್ರಹಣ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ?: ಮಾರ್ಚ್ 3ರ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಏಷ್ಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯಗಳು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ದಿಗಂತದ ಮೇಲಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸದಿರಬಹುದು. ಇದು 2026ರ ಏಕೈಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಮುಂದಿನ ಗ್ರಹಣವು 2028ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?: ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಕನ್ನಡಕ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಗ್ರಹಣದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವನ್ನು ಆರಂಭದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಹಂತದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳಿಲ್ಲದೇ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ, ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ಗಳು ಅಥವಾ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಳಿಗಳು ಮತ್ತು ರಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು?: ಮೊದಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಮಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಭೂಮಿಯ ನೆರಳು ಕ್ರಮೇಣ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರೋದಯಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 30 ರಿಂದ 60 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಆಗಮಿಸಿ. ಸ್ಥಳೀಯ ಖಗೋಳ ಗುಂಪುಗಳು ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ಕೈವಾಚರ್ಗಳು ನಿಖರವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ನೀವು ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಟೈಮ್ಅಂಡ್ಡೇಟ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ನೇರಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಓದಿ: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಸೀರಿಸ್, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಬಡ್ಸ್ 4 ಸೀರಿಸ್ ಲಾಂಚ್!: ಬೆಲೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಫೀಚರ್ಸ್