ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೋದಂತೆ ಆಟೋಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು! ಬಡವರು ಸಹ ಖರೀದಿಸಬಹುದು!
Blinq Mobilitys Pod: ಬ್ಲಿಂಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿಸ್ ಪಾಡ್ ಆಟೋಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರೊಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : January 18, 2026 at 8:00 AM IST
Blinq Mobilitys Pod: ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೋ.. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕಾರು ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿದ ಹೆಸರು. ಈಗ ಅದೇ ನ್ಯಾನೋವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹರಿಯಾಣ ಮೂಲದ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಎಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಡ್ ಎಂಬ ಮೈಕ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕಾರು ಮೂಲಮಾದರಿಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಈ ಪಾಡ್ ಕಾರನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೋದ EV ಆವೃತ್ತಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್ DRLಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ LED ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು ಭವಿಷ್ಯದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 12-ಇಂಚಿನ ಉಕ್ಕಿನ ವೀಲ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ LED ಟೈಲ್ ಲೈಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರು ತುಂಬಾ ಸಾಂದ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಾರನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಿಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಬದಲು, ಒಕ್ ಪ್ಯೂರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವಾಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಹಿಂದೆ ಬಲವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರಿದ್ದಾರೆ. ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಕೇಶ್ ಬಿಶ್ತ್ ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ ಮತ್ತು ರೋಬೋಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅಂಕಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಇದರ ಸಿಟಿಒ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿಯ ಅಖಿಲಾ ಅಭಿಲಾಷಾ ಮತ್ತು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಂತಹ ತಜ್ಞರು ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕಾರಿನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿನಿಮಯ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವ ಬದಲು ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಇವಿ ಬೆಲೆಯ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ‘ಸೇವೆ’ಯಾಗಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಕಾರಿನ ಖರೀದಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ (ಸುಮಾರು 2 ರಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.) ತರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ.
ಇದು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ ಕೇವಲ ಅಗ್ಗದ ಕಾರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹೈಟೆಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಂಡಲ್ ಆಗಿದೆ.
- ಸ್ಮಾರ್ಟ್ AI: ಚಾಲಕ ಆಯಾಸ ಪತ್ತೆ, ಘರ್ಷಣೆ ತಪ್ಪಿಸುವಿಕೆ (ಘರ್ಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
- ಸ್ಕೇಟ್ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್: ಕಾರು ಸಮತಟ್ಟಾದ ತಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ.
- ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ: ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಕಾಲುದಾರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ರೇಂಜ್: ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ 250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ಲಿಂಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಪ್ರೀ-ಸೀಡ್ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 4.3 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. 8i ವೆಂಚರ್ಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ನಿಧಿಯ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ IIMA ವೆಂಚರ್ಸ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಾರಿನಿಂದ ಬರುವ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫ್ಲೀಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು (ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳು), ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆಯಾದ ನ್ಯಾನೋದಂತೆಯೇ, ಬ್ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ ಕೂಡ ಕೈಗೆಟುಕುವಿಕೆಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಫೋರ್ ವೀಲ್ ವಾಹನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಕಾರಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಣಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ನಿಖರವಾದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಿದೆ.
ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಬ್ಲಿಂಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿಯಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಇಂತಹ ನವೀನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿನಿಮಯದೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಈ ಕಾರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಆಗಲಿದೆ.
