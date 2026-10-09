ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು: ನಕ್ಷತ್ರ ಹುಟ್ಟುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದೇ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿ?
Black Hole Stops Star Formation: ಬೆಂಗಳೂರು RRI ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ರಹಸ್ಯ ಭೇದಿಸಿದ್ದು, ಕಪ್ಪು ಕುಳಿ ಜೆಟ್ 100 ಪಟ್ಟು ಹೊಳಪು, ನಕ್ಷತ್ರ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 9, 2026 at 12:28 PM IST
Black Hole Stops Star Formation: ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಹಸ್ಯ ಅಡಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಭಾಗವನ್ನು ದಾಟಿ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಸುಕಾದ ಅನಿಲದ ಬೃಹತ್ ಜಲಾಶಯವಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಮ್ಗ್ಯಾಲಕ್ಟಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಥವಾ CGM ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಈ CGM ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಿಂತ 10 ರಿಂದ 20 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದೂರದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಸ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಜನನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ದೊಡ್ಡ ಗೋದಾಮಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನಿಲ ಇದ್ದರೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೊಸ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಬೇಕು. ಆದರೆ ಹಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾಕೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಮನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ (RRI) ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಏಕೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿಲ್ಲ?: ಒಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಸುತ್ತ ಇರುವ CGM ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅನಿಲವು ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಕುಸಿದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಿ ಬದಲಾದರೆ ಇಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ದೈತ್ಯ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇವೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಆ ಅನಿಲವನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅತಿ ಬೃಹತ್ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಗಳು (Supermassive Black Holes) ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಒಗಟಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಕುಳಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿ ನೂರಾರು ಶತಕೋಟಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇಡೀ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಸಾಧ್ಯ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಜೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಯ ಜೆಟ್ ಎಂದರೇನು?: ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನೊಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾವನ್ನು ಜೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷಗಳ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಲ್ಲದು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ RRIನ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಖಗೋಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ನಮ್ರತಾ ರಾಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಈ ಜೆಟ್ಗಳು CGM ಮೇಲೆಯೇ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು 324 ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಗಳು ಶಕ್ತಿಯುತ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ. ಈ ತಂಡವು LOFAR ರೇಡಿಯೋ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು.
ನಮ್ರತಾ ರಾಯ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: "ನಾವು 324 ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವುಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಗಳು ಬಿಸಿ, ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ CGM ನಲ್ಲಿ ಅಯಾನೀಕೃತ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲದಿಂದ ಬರುವ ಮಸುಕಾದ ಕೆಂಪು ಹೊಳಪನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಿದೆವು. ಜೆಟ್ ಇಲ್ಲದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಅನಿಲವು ಸುಮಾರು 100 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. "ಇದರ ಅರ್ಥ ಜೆಟ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅನಿಲವನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅನಿಲ ಬಿಸಿಯಾಗಿ, ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಉಳಿದಾಗ ಅದು ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗೆ ಮರಳಿ ಬಿದ್ದು ಹೊಸ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಜೆಟ್ ಹೋದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಳಪು: ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಈ ಹೊಳಪು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. CGM ಅತ್ಯಂತ ಮಸುಕಾದ ಮತ್ತು ತೆಳುವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೂರಾರು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸರಾಸರಿ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅನಿಲವನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಸಂಕೇತ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೇವಲ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಯ ಜೆಟ್ ಹೋಗುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದಾಗ ಬಲವಾದ ಕೆಂಪು ಹೊಳಪಿನ ಸಂಕೇತ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ ನಮ್ರತಾ ರಾಯ್: "ನಾವು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಲವನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಕೇತ ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು. ಇದು ಜೆಟ್ಗಳ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸಿತು. ಅಂದರೆ ಜೆಟ್ ಪರಿಣಾಮವು ಕಿರಿದಾದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಜೆಟ್ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ನಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಲೇಸರ್ ಕಿರಣದಂತೆ ತನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನಿಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಅವರು CGM ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.
ಜೆಟ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಸಂಧಿಸುವ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗಗಳು: ಸಂಶೋಧಕರು ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಹೊಳಪನ್ನು ಎರಡು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಅಂಚಿನ ಬಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಳೆಯ ಜೆಟ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ದಟ್ಟವಾದ ಅನಿಲದ ಒಳಗಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ CGM ಸಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದು CGM ನ ಹೊರಗಿನ ಗಡಿಯ ಬಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜೆಟ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡು ರೇಡಿಯೋ ಲೋಬ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದೊಡ್ಡ ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಳಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಜೆಟ್ನ ಪ್ರಭಾವವು ಅದರ ಹಾದಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತಂಪಾದ ಅನಿಲಕ್ಕೂ ಬಿಸಿ ಅನಿಲಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ?: ತಂಡವು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಂಪಾದ ಅನಿಲವನ್ನು ಸಹ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತು. ತಂಪಾದ ಅನಿಲವು ಬಿಸಿ ಅನಿಲದಂತೆ ಕೇವಲ ಜೆಟ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿತ್ತು.
"ನಾವು ತಂಪಾದ ಅನಿಲವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡೆವು, ಜೆಟ್ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಜೆಟ್ ಇಲ್ಲದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ತಂಪಾದ ಅನಿಲ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದು, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಸುತ್ತ ಹರಡಿದೆ. ಜೆಟ್ಗಳು ಈ ಅನಿಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗುಡಿಸಿ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ತಮ್ಮ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ" ಎಂದು ರಾಯ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಪಾದ ಅನಿಲ ಮಾತ್ರ ತಣ್ಣಗಾಗಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೆಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ಅನಿಲ ತಣ್ಣಗಾಗಿ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
ಇದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹುಟ್ಟನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಡೆಯುತ್ತಾ?: ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿ ತನ್ನ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಅನಿಲದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಇನ್ನೂ ಜೆಟ್ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಲೋಕನಗಳು ಬೇಕು. "ಜೆಟ್ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನಕ್ಷತ್ರ ರಚನೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪುರಾವೆಗಳು ಇನ್ನೂ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ನಾವು ತೋರಿಸಿರುವುದು ಏನೆಂದರೆ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಯಿಂದ ಬರುವ ಶಕ್ತಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಅನಿಲವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನಿಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಗಳು ಅನಿಲ ತಣ್ಣಗಾಗುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊಸ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ರಾಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಳೆಯುವ ಅನಿಲವನ್ನು ಹಬಲ್ನಂತಹ ದೂರದರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಂಶೋಧಕರು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಹಾಗು ಜೆಟ್ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುವ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
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