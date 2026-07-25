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ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಇಂಟರ್ನೆಟ್​ ಇಲ್ಲದೇ 'ಬಿಟ್‌ಚಾಟ್' ಕಾರ್ಯ, ಆ್ಯಪ್​ ರಿಮೂವ್​ಗೆ ಆರ್ಡರ್​, ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಡಾರ್ಸೆಗೆ ನೋಟಿಸ್​!

Bitchat Ban In India: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ 'ಬಿಟ್‌ಚಾಟ್' ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಗಿಟ್‌ಹಬ್‌ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪರ್ ಜ್ಯಾಕ್ ಡಾರ್ಸೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

JACK DORSEY GITHUB TAKEDOWN NOTICE JACK DORSEY REACTS BITCHAT BAN IN INDIA
ಬಿಟ್‌ಚಾಟ್ (Photo Credit: Bitchat/Github)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 25, 2026 at 11:55 AM IST

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Bitchat Ban In India: ನೀಟ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ 'ಬಿಟ್‌ಚಾಟ್' ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂದೇಶ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಒಂದು ವಿಭಾಗವಾದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ (I4C), ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದಾಗಲೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಗಿಟ್‌ಹಬ್​ಗೆ (ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ) ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಡೆವಲಪರ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಟರ್‌ನ ಮಾಜಿ ಸಿಇಒ (ಈಗ ಎಕ್ಸ್​) ಜ್ಯಾಕ್ ಡಾರ್ಸೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆ ಏನು?: ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಂವಹನವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರವಿರೋಧಿ ಅಂಶಗಳು, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕಣ್ಗಾವಲು ತಪ್ಪಿಸುವಾಗ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು I4C ತನ್ನ ನೋಟಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಕಣ್ಗಾವಲಿಗೆ ಸವಾಲು: ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಬಳಕೆದಾರರ ನೋಂದಣಿ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಂವಹನಗಳ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಲಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನಾಮಧೇಯ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಗಾವಲು ನಡೆಸಲು, ಶಂಕಿತರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪ್ರಮುಖ ಅಡಚಣೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಜ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ಸೆ ತೀವ್ರ ಬೇಸರ: ಆಪ್ ಡೆವಲಪರ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಟರ್ (X) ನ ಮಾಜಿ ಸಿಇಒ ಜ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ಸೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು "X" ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ನೋಟಿಸ್‌ನ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, "ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಬಿಟ್‌ಚಾಟ್‌ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ" ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರವು ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆಧಾರಿತ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಿಸಿದರು. ಭವಿಷ್ಯದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

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BITCHAT BAN IN INDIA
BITCHAT BAN IN INDIA

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