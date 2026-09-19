Opinion: ಎಐ - ಬಯೋಟೆಕ್ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ: ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಿಸಬಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬೇಲಿ!
Biotechnology AI Revolution: ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. DNA ಓದುವುದರಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವವರೆಗೆ AI ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.
Published : September 19, 2026 at 3:03 PM IST
Biotechnology AI Revolution: ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರವು ಗಮನಾರ್ಹ ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಸ್ಯಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವರನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಡಿಎನ್ಎ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವುಗಳ ಆನುವಂಶಿಕ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು. ಇಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜೀನೋಮಿಕ್ಸ್, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬಯಾಲಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ AI ಕೇವಲ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದುವುದಲ್ಲ, ಜೈವಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಊಹಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
DNA ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶವು ತನ್ನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಡಿಎನ್ಎನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಕ್ಷರಗಳಾದ A, T, G, C ಬಳಸಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀನ್ಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪಠ್ಯದ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಜೀನ್ಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿಎನ್ಎಯ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸ್ವಿಚ್ಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಜೀನ್ ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಆನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ DNA ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಜೀನ್ಗಳು ಪದಗಳಿದ್ದಂತೆ, ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನುಕ್ರಮಗಳು ವ್ಯಾಕರಣ ಮತ್ತು ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಗಳಂತೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡುವ ಜೀನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದರು. ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡದ ಜೀನೋಮ್ನ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಜಂಕ್ DNA ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ನಾನ್ - ಕೋಡಿಂಗ್ DNA ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ.
AI ಜೈವಿಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭ: ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಅಪಾರ ಜೈವಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಸವಾಲು ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಡೇಟಾ ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲ. ಅದರೊಳಗಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅಲ್ಲಿಯೇ AI ಪರಿವರ್ತನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಧುನಿಕ AI ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಅಗಾಧ ಜೈವಿಕ ಡೇಟಾಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಮಾನವರಿಗೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಡಿಎನ್ಎ ಅನುಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು, ರೋಗ - ಸಂಬಂಧಿತ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. AlphaFold ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಊಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು AI ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.
ಜೀನೋಮ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್: ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇನ್ನೂ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಜೀನೋಮ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಂಬ AI ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು DNA ಅನುಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾನವ ಭಾಷೆಯಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಭಾಷಾ ಮಾದರಿಯು ಪದಗಳು ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತೆಯೇ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು DNA ಅನುಕ್ರಮಗಳ ನಡುವಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜೀನೋಮಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ, ಯಾವ ಅನುಕ್ರಮಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅನುಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.
AI - ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೊಫೇಜ್: ಈ ಹೊಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು Arc ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಶೋಧಕರಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಆಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ (AMR) ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು ಔಷಧವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ವಿಕಸನಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯು ಮತ್ತೊಂದು ಆಯುಧವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೊಫೇಜ್ಗಳು ಅಥವಾ ಫೇಜ್ಗಳು.
ಇವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಸೋಂಕಿಸುವ ಮತ್ತು ನಾಶಮಾಡುವ ವೈರಸ್ಗಳು. ಸಂಶೋಧಕರು Evo 1 ಮತ್ತು Evo 2 ಎಂಬ AI ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೊಫೇಜ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕುವ ಬದಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೊಫೇಜ್ ಜೀನೋಮ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು AI ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೂರಾರು AI-ರಚಿತ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 16 ರಚಿತ ಜೀನೋಮ್ಗಳು Escherichia coli ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಸೋಂಕಿಸುವ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೊಫೇಜ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿವೆ. ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ವೈರಸ್ಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಜೈವಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ಹೊಸ ಫೇಜ್ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಹೊಸ ಆಯಾಮ: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ AI ಜೈವಿಕ ಅನುಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವೈರಲ್ ಜೀನೋಮ್ ಬರೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಅಲ್ಲ. ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಇವು ಮಾನವರಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿಸುವ ವೈರಸ್ಗಳಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೊಫೇಜ್ಗಳು ಎಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸಂಶೋಧಕರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್: ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ AI ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಜೈವಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಬರ - ನಿರೋಧಕ ಬೆಳೆ ಬೇಕು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಅಣು ಬೇಕು ಎಂದರೆ AI ಅಗಾಧ ಡೇಟಾಸೆಟ್ ಹುಡುಕಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಬಲ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಸ್ತಿನಂತೆ ಆಗಬಹುದು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಇದು ಅಸಾಧಾರಣ ಅವಕಾಶ. ಆದರೆ ಜೀವವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈಗಾಗಲೇ ಜೀನೋಮಿಕ್ಸ್, ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್, ಲಸಿಕೆಗಳು, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಸಾಧಾರಣ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. CCMB, CDFD, ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, AIG ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ICRISAT ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಜೀನೋಮ್ ವ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ ಕೃಷಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ AI ಪರಿಹಾರ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣವು ಶಾಖದ ಒತ್ತಡ, ಬರ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ, ಲವಣಾಂಶ, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳಂತಹ ತುರ್ತು ಕೃಷಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. AI - ಸಕ್ರಿಯ ಜೀನೋಮಿಕ್ಸ್ ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆನುವಂಶಿಕ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. AI ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳು, ಡ್ರೋನ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು, ಮಣ್ಣಿನ ಮಾಹಿತಿ, ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಖರ ಕೃಷಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ, ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಔಷಧ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ: ಔಷಧದಲ್ಲಿ AI-ಸಕ್ರಿಯ ಜೀನೋಮಿಕ್ಸ್ ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ಔಷಧ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕಿಣ್ವಗಳು, ಲಸಿಕೆಗಳು, ಜೈವಿಕ ಅಣುಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ AI ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ಕೆಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅಗಾಧವಾಗಿವೆ.
ಪ್ರತಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮುಖ: ಇತ್ತೀಚಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೊಫೇಜ್ ಸಾಧನೆಯು ಅಹಿತಕರ ಆದರೆ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. AI ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬಹುದಾದರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಹಾನಿಕಾರಕ ಜೈವಿಕ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಜೈವಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಅದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹಾನಿಕಾರಕ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ - ಯೂಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸಬಾರದು, ಆದರೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮುದಾಯ, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ AI ಮಾದರಿಗಳು, ಜೀನೋಮಿಕ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ಗಳು, DNA ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
COVID ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹ ಬೇಡ: ಕೋವಿಡ್-19 ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ವುಹಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೋವಿಡ್-19 ಮೂಲವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಿಂದ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ನವೀನ ಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಲವಾದ ಜೈವಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು. ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ದುರುಪಯೋಗದವರೆಗೆ ಈ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಾವು ಕಾಯಬಾರದು.
ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬೇಕು: AI - ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೀನೋಮಿಕ್ಸ್, ಅಂಕಿ- ಅಂಶ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು AI ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಭೂತ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಬೇಕು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ + AI + ಜೀನೋಮಿಕ್ಸ್ + ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ + ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾಗಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಜೀವನದ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆಯುವುದು: ಭಾರತವು ಅಗಾಧ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ದೊಡ್ಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರ್ಯಪಡೆ, ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ IT ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೇಶವು ಬೇರೆಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಗ್ರಾಹಕನಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ತನ್ನದೇ ಆದ AI-ಸಕ್ರಿಯ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಮಾನವರು ಜೀವನದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಕಲಿತೆವು. ನಂತರ ಜೀವಕೋಶಗಳು, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು, ಜೀನ್ಗಳು ಮತ್ತು DNA ಕಂಡುಹಿಡಿದೆವು.
ಜೀನೋಮ್ಗಳನ್ನು ಓದಲು ಕಲಿತೆವು. ಜೀನ್ಗಳನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಕಲಿತೆವು. ಈಗ AI ಜೊತೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಜೈವಿಕ ಅನುಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. AI-ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೊಫೇಜ್ಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ರಚನೆಯು ಆಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ಪ್ರತಿರೋಧದ ವಿರುದ್ಧ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಇದು AI ಮತ್ತು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರವು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಕಷ್ಟಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು ನೋಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ನಮ್ರತೆ ಎರಡರೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸಬೇಕು. ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು, ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಔಷಧಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು AI ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಸವಾಲು AI ಏನು ರಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ನಾವು ಏನನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಅಡಿ ಎಂಬುದು ಸಮಾನವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ AI ಮತ್ತು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಒಮ್ಮುಖವು 21ನೇ ಶತಮಾನದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಭಾರತವು ಅದರ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಲು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಸಬೇಕು.
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