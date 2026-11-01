ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್, ಬೈನಾನ್ಸ್ ಆಸ್ತಿ ಲೂಟಿ! ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳತನ!
Binance Crypto Heist: ಬೈನಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನ ಹಾಟ್ ವಾಲೆಟ್ನಿಂದ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ 59 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ದೋಚಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ SAFU ನಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ನಷ್ಟ ಭರಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
Published : November 1, 2026 at 7:59 AM IST
Binance Crypto Heist: ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದ ಬೈನಾನ್ಸ್ (Binance) ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 6.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹59,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಮೌಲ್ಯದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸೈಬರ್ ಕಳ್ಳರು ಭೇದಿಸಿ ದೋಚಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳತನ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29, 2026 ರಂದು ತಡರಾತ್ರಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ದೈತ್ಯ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೇವಲ ಮೊದಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಬೈಬಿಟ್ (Bybit) ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಿಂದ 1.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕದ್ದಿದ್ದ ಹಳೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಈ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ದರೋಡೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಏನಿದು ಬೈನಾನ್ಸ್, ಹಾಟ್ ವಾಲೆಟ್ ಗುರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಬೈನಾನ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಮತ್ತು ಎಥೆರಿಯಮ್ನಂತಹ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಬಳಸುವ ಬೃಹತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2017 ರಲ್ಲಿ ಚಾಂಗ್ಪೆಂಗ್ ಝಾವೊ (CZ) ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸದ್ಯ 155 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ರಿಚರ್ಡ್ ಟೆಂಗ್ ಮತ್ತು ಯಿ ಹೆ ಇದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಹ-ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬೈನಾನ್ಸ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಕಾಯಿನ್ಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಭದ್ರತಾ ತಳಹದಿಯ 'ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಲೆಟ್' ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಸದಾ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ 'ಹಾಟ್ ವಾಲೆಟ್' (ಹಣದ ತಕ್ಷಣದ ಪಾವತಿ ಕೌಂಟರ್ ಇದ್ದಂತೆ) ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುತ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಈ ಬಾರಿ ಬೈನಾನ್ಸ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆದ 'ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೀ' ಭೇದಿಸಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹಾಟ್ ವಾಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಬೃಹತ್ ದರೋಡೆ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ.
ದರೋಡೆಯ ಆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು? ಸಂಪೂರ್ಣ ಟೈಮ್ಲೈನ್
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ಬೆಳಗ್ಗೆ: ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೂ 36 ಗಂಟೆ ಮುನ್ನವೇ 'ಟೊರ್ನಾಡೊ ಕ್ಯಾಶ್' (Tornado Cash) ಮಿಕ್ಸರ್ ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ವಾಲೆಟ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಇನಿಶಿಯಲ್ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29, ರಾತ್ರಿ 1:35 (IST): ಎಕ್ಸ್ಆರ್ಪಿ (XRP) ಲೆಡ್ಜರ್ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ದಾಳಿ ನಡೆದು, 233 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಆರ್ಪಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
ರಾತ್ರಿ 1:50 ರಿಂದ 1:54: ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಹಾಟ್ ವಾಲೆಟ್ನಿಂದ 18,270 ಬಿಟಿಸಿ (BTC) ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಿಂದ 612.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ಡಿಟಿ (USDT) ಅನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದೋಚಲಾಯಿತು. ಇದು ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು.
ರಾತ್ರಿ 2:31 ರಿಂದ 4:35: ಟೆಥರ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ 823 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ಡಿಸಿ (USDC) ಸ್ಟೇಬಲ್ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿದವು. ಆದರೂ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಲಾಂಚೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಗಾನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಿಂದ ಹಣ ಲೂಟಿಯಾಯಿತು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30, ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:40: ಬೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹ್ಯಾಕರ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಭದ್ರತಾ ಪ್ರವೇಶಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿತು ಮತ್ತು ಚಾಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು.
ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೈನಾನ್ಸ್ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆ: ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಟಿಆರ್ಎಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ (TRM Labs), ಎಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಚೈನಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನೀಡಿರುವ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕೃತ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಕುಖ್ಯಾತ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಗುಂಪು 'ಟ್ರೇಡರ್-ಟ್ರೇಟರ್' (TraderTraitor) ಇರುವ ಬಲವಾದ ಶಂಕೆಯಿದೆ. ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಬಾರದ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನಂತಹ 'ನೇಟಿವ್ ಅಸೆಟ್' ಗಳಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ತಜ್ಞರ ನೆರವಿನಿಂದ ಕದ್ದ ಹಣದ ಪೈಕಿ 2.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಫ್ರೀಜ್ (Freeze) ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೈನಾನ್ಸ್ ಸಿಇಒ ರಿಚರ್ಡ್ ಟೆಂಗ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ 'SAFU' ತುರ್ತು ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಬಂಡವಾಳ ಬಳಸಿ ಇಡೀ 6.34 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಾನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
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