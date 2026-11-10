ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ತಲ್ಲಣ: ಪ್ರೇಮದಾಟಕ್ಕೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದೊಯ್ತು 70,000 ಕೋಟಿ ರೂ.!
Jensen Huang Net Worth Drop: ಚೀನಾ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಹಗರಣದ ಆಂತರಿಕ ತನಿಖೆಯ ಸುದ್ದಿಯಿಂದಾಗಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಷೇರುಗಳು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ $7.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
Published : November 10, 2026 at 2:41 PM IST
Jensen Huang Net Worth Drop: ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಜನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಚೀನಾ ಗೂಢಚರ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದ ಹಗರಣದ ಬಿಸಿ ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸಿಇಒ ವಿರುದ್ಧ ಅಧಿಕೃತ ತನಿಖೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನಂತರದ ಮೊದಲ ವಹಿವಾಟಿನ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಷೇರುಗಳು ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯವು ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ $7.4 ಬಿಲಿಯನ್ (ಅಂದಾಜು 62,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ) ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿ, $154.7 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
ಈ ಭಾರಿ ಆಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಹುವಾಂಗ್ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ (Forbes) ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 10ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಬರ್ಕ್ಶೈರ್ ಹ್ಯಾಥ್ವೇಯ ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ ಮತ್ತು ಒರಾಕಲ್ನ ಲ್ಯಾರಿ ಎಲಿಸನ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಜಾರಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ ಷೇರುಗಳು ಶೇ. 7 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಾಗ ಹುವಾಂಗ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ $10.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಜಾಗತಿಕ ಟಾಪ್ 10 ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಹೊರಹೋಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ 'ಮೆಗ್ನಿಫಿಸೆಂಟ್ ಸೆವೆನ್' (ಆಪಲ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್, ಅಮೆಜಾನ್, ಮೆಟಾ, ಟೆಸ್ಲಾ) ಬೃಹತ್ ಐಟಿ ಷೇರುಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಸೋಮವಾರ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.
ಕುಸಿದ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಮೇಲುಗೈ: ಶುಕ್ರವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ $4.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವು (Market Capitalization) ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ $4.24 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಿಂತ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಹೊರಗಿನ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ರಹಸ್ಯಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಯಾರು ಈ ಅಲೈಸ್ ಹುವಾಂಗ್?: ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾದ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಜನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕದಿಯಲು ಅಲೈಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಎಂಬಾಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಜನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರೊಬ್ಬ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಮುಂಬರುವ ತಮ್ಮ ಚೀನಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲೈಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮೂಲದ 'ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್' (Megaspeed) ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಂಪನಿಯು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 2024 ರಿಂದಲೇ ಅಮೆರಿಕದ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಚಿಪ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲು ಸಂಚು ಹೂಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಮಂಗಳವಾರದ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು: ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಮಂಗಳವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 17, 2026) ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು (Quarterly Earnings) ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ವ್ಯವಹಾರವೊಂದೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ $89 ಬಿಲಿಯನ್ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ ಶೇ. 117 ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಗತಿ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು $96.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಆದಾಯದ ಶೇ. 92 ರಷ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಗರಣದ ನಡುವೆಯೂ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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