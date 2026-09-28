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AIಯಿಂದ 100 ಕೋಟಿ ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ: ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ನ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವೇನು?

Bill Gates AI Warning: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ AI ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾನೂನು ಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪಾದ ಕೈಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ AIಯಿಂದ 100 ಕೋಟಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

AI COULD CAUSE BILLION DEATHS AI REGULATION US LAW ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಎಐ ಎಚ್ಚರಿಕೆ 100 ಕೋಟಿ ಸಾವು ಎಐನಿಂದ
ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ನ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವೇನು? (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 28, 2026 at 11:41 AM IST

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Bill Gates AI Warning: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗಾರರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಸಾರವಾದ NBC Meet the Press ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದೇ ಬಿಟ್ಟರೆ "100 ಕೋಟಿ ಸಾವುಗಳಿಗೆ" ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು "ಸ್ವಯಂ-ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಕು ಎಂದು ಯಾರೂ ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: "ನಿಮಗೆ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯಾವ ರಕ್ಷಣೋಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ NBC ನಿರೂಪಕಿ ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ವೆಲ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

100 ಕೋಟಿ ಸಾವಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಸಂದರ್ಶನದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ AI ತಪ್ಪು ಕೈಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ "ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಶತಕೋಟಿ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ದುರುದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಇತ್ತೀಚಿನ AI ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಂಯೋಜನೆಯಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಯುಧ ಎಂದಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಗೇಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತಾ?: AI ತುಂಬಾ ಪ್ರಬಲವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ "ಕಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್" ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗೇಟ್ಸ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅಸಮರ್ಪಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಕಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಸ್ವಾಯತ್ತವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಚರ್ಚೆ... ವಿವಿಧ ಜನರು ಎಷ್ಟು ತಾಂತ್ರಿಕವಲ್ಲದವರು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೇಟ್ಸ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಇತರರ ಆಗ್ರಹ: ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್‌ಮನ್ ಮತ್ತು ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯರು ಕೂಡ AI ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಇದು ಜೈವಿಕ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಯುದ್ಧದ ಮೂಲಕ ಮಾನವರ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಗತಿಪರ US ಸೆನೆಟರ್ ಬರ್ನಿ ಸ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಮುಂದುವರಿದ AI ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಿರಾಮಗೊಳಿಸುವ ಶಾಸನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಓದಿ: 100 ಕೋಟಿ ಜನರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರಲಿದೆ AI; ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಗೇಟ್ಸ್!

TAGGED:

AI COULD CAUSE BILLION DEATHS
AI REGULATION US LAW
ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಎಐ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
100 ಕೋಟಿ ಸಾವು ಎಐನಿಂದ
BILL GATES AI WARNING

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