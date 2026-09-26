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100 ಕೋಟಿ ಜನರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರಲಿದೆ AI; ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಗೇಟ್ಸ್!

Bill Gates AI Warning: AI ತಪ್ಪು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ನಿಯಮ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 26, 2026 at 1:00 PM IST

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Bill Gates AI Warning: AI ತಪ್ಪು ಕೈಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಹ - ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಠಿಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಲ್ಲ AI: AI ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 100 ಪ್ರತಿಶತ ಮಾನವೀಯತೆ ತಲುಪುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದರೂ, ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಇತ್ತೀಚಿನ AI ಟೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಂಯೋಜನೆಯಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಸ್ತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭದ್ರತಾ ಘಟನೆಗಳಿಂದ AI ಸೇಫ್ಟಿ ಚರ್ಚೆ: ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೈ - ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದ ನಂತರ AI ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. OpenAI ಮತ್ತು Anthropic ನಂತಹ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ AI ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ.

ಈ ವಾರ OpenAI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಕಂಪನಿ ದಾಳಿ ನಡೆದ ನಂತರ ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಂಥೋನಿ ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ತಿಂಗಳು ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೌತಿಗಳು ಎಂದು ನಂಬಲಾದ ಯೆಮೆನ್ ಉಗ್ರರು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ತನ್ನ ಕ್ಲೌಡ್​ AI ಮಾಡೆಲ್ ಬಳಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್​ ಹೇಳಿದೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ: ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಜನರ ವಿರೋಧ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ AI ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು stubborn ಆಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭಯವನ್ನು ‘ಹೋಕ್ಸ್’ ಎಂದು ಕರೆದು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ‘ಜಾಗತಿಕ ಯೋಜನೆ’ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಓಪನ್​ಎಐನ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್‌ಮನ್ ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್​ನ ಡೇರಿಯೊ ಅಮೋಡಿ ಇಬ್ಬರೂ ಈ ವಾರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕರೆಗಳ ನಡುವೆ AI ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಅಮೆರಿಕಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಾರ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ನಡುವಿನ ಸಭೆಯು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.

ಫೆಡರಲ್ ಕಾನೂನು ಬೇಕು ಎಂದ ಗೇಟ್ಸ್: ಬುಧವಾರ ನಡೆಸಿದ ಮತ್ತು ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ NBC ಯ Meet the Press ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿರುವ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ AI ಪ್ರಗತಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಫೆಡರಲ್ ಶಾಸನವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಕು ಎಂದು ಯಾರೂ ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಶಾಸನವು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಉಗ್ರರ ದುರ್ಬಳಕೆ vs ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅಪಾಯ: ಗೇಟ್ಸ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಅಥವಾ ರೋಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ AI ದುರ್ಬಳಕೆಯ ಸಮೀಪದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್​ ಸಂಶೋಧಕ ಜಾಕೋಬ್ ಕಾಕ್ಸನ್ ಅವರಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಚಾರಕರಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅಪಾಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅನೇಕ AI ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ದಶಕದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಲಿಯನೇರ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅವರು ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾನವ ಮೀಸಲು ಎಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು 6,000-ಪದಗಳ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಏರುಪೇರು ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಓದಿ: ಅಕ್ಟೋಬರ್​ನಲ್ಲಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಟ್ರಿ: 1,000 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, 40% ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ!

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BILL GATES AI WARNING BILLION DEATH
AI SAFETY DEBATE 2026
ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ AI ಎಚ್ಚರಿಕೆ
AI ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾನೂನು
BILL GATES AI WARNING

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