ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಬಳಿ ಇರೋರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್; ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಹೊಸ 'ಲೋಕಲ್ ಪಾಸ್' ನಿಯಮ!
Toll Plaza Local Pass: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳ 20 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ₹1,500 ಮತ್ತು ₹3,000 ದರದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮುಖೇನ ಹೊಸ 'ಲೋಕಲ್ ಪಾಸ್' ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
Published : October 28, 2026 at 11:51 AM IST
Toll Plaza Local Pass: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಮತ್ತು ಜನಸ್ನೇಹಿ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಿಂದ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ (Non-commercial) ಸ್ವಂತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ಹ ಮಾಲೀಕರಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ 'ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದ ಲೋಕಲ್ ಪಾಸ್' (Concessional Local Pass) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಹತ್ವದ ಸೌಲಭ್ಯವು ನವೆಂಬರ್ 1, 2026 ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ (FASTag) ಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ಹ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಪಾಸ್ ಬದಲಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯ 'ವಾರ್ಷಿಕ ಲೋಕಲ್ ಪಾಸ್' ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಟೋಲ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ನ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಿಯಮಗಳು: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೋಕಲ್ ಪಾಸ್ನ ದರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ಟೌನ್ ಲಿಮಿಟ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
- ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿರುವ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಿಗೆ: ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ದರವನ್ನು ₹1,500 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಳಗಿರುವ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಿಗೆ: ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ದರವನ್ನು ₹3,000 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ದರಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ (Revision) ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬದಲಾದ ಹೊಸ ದರಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
ಈ ಪಾಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ?
- ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ..
- ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಯೂಸರ್-ಫೀ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (Closed User-fee System) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಗಳಲ್ಲಿ (Expressways) ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಾಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- ಯಾವ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳ ಬಳಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸಂಚರಿಸಲು ಪರ್ಯಾಯ ರಸ್ತೆಗಳು (Alternative Route) ಅಥವಾ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಗಳು (Service Road) ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆಯೋ ಅಂತಹ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕಲ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಪಾಸ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೋಕಲ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ನವೆಂಬರ್ 1, 2026 ರಿಂದಲೇ ಅರ್ಹ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ 'ರಾಜಮಾರ್ಗ ಯಾತ್ರಾ ಆಪ್' (Rajmargyatra App) ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಪಾಸ್ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1956ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಶುಲ್ಕ (ದರಗಳ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ) (ಐದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2026ರ ಮೂಲಕ ಈ ನೂತನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 13 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು (FASTags) ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟೋಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸರಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಆನ್ಯುವಲ್ ಲೋಕಲ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ಕೆಯು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳ ಸಮೀಪ ವಾಸಿಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭಾರಿ ಉಳಿತಾಯ ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಕಚೇರಿ, ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಟೋಲ್ ದಾಟುವ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇದು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಿದ್ದು, ನಾಗರಿಕರ 'ಸುಲಭ ಜೀವನ' (Ease of Living) ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.
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