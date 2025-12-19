ETV Bharat / technology

997000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಏರ್​ಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳು! ಈ ಐಐಎಂ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಬಂಪರ್ ಆಫರ್​!

Who is Shashwat Sharma?: ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಶಾಶ್ವತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಏರ್​ಟೆಲ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಈ ಶಾಶ್ವತ್ ಶರ್ಮಾ ಯಾರೆಂಬುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

997000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಏರ್​ಟೆಲ್​ಗೆ ಹೊಸ ಎಂಡಿ-ಸಿಇಒ ನೇಮಕ (Photo Credit: X/Airtel India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 19, 2025 at 7:56 AM IST

4 Min Read
Who is Shashwat Sharma?: ಟೆಲಿಕಾಂ ದೈತ್ಯ ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಶಾಶ್ವತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಏರ್​ಟೆಲ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಗೋಪಾಲ್ ವಿಟ್ಟಲ್ ಅವರು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಂದು ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವವರು.

ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಫೈಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯೋಜಿತ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಫೈಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ, "ಶಾಶ್ವತ್ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ನ ಸಿಇಒ-ನಿಯೋಜಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಇಒ ಗೋಪಾಲ್ ವಿಟ್ಟಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಶ್ವತ್ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಭಾವದ ಸಾಬೀತಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಸಿಇಒ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಎಷ್ಟು?: ಶಾಶ್ವತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಷೇರುದಾರರ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯೋಜಿತ ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ನ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು ಸಿಒಒ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ಶಾಶ್ವತ್ ಶರ್ಮಾ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಗೋಪಾಲ್ ವಿಟ್ಟಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ವಿಟ್ಟಲ್​ಗೆ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಗೋಪಾಲ್ ವಿಟ್ಟಲ್ ಅವರು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಯೋಜನೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಸಿನರ್ಜಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಗಮನವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಖಿಲ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಎಫ್‌ಒ ಆಗಿ ನೇಮಕ: ಹಣಕಾಸು ತಂಡವು ಸಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಎಫ್‌ಒ ಸೌಮೆನ್ ರೇ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಎಫ್‌ಒ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಗೋಪಾಲ್ ವಿಟ್ಟಲ್ ಅವರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಖಿಲ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರನ್ನು ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಿಎಫ್‌ಒ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಕೃಷ್ಣ ಪುರಿ ಅವರನ್ನು ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಪಂಕಜ್ ತಿವಾರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುನಿಲ್ ಭಾರ್ತಿ ಮಿತ್ತಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುನಿಲ್ ಭಾರ್ತಿ ಮಿತ್ತಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ್ ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಶಾಶ್ವತ್ ಶರ್ಮಾ ಯಾರು?: ಶಾಶ್ವತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ (ಐಐಎಂ) ಅಹಮದಾಬಾದ್​ನ (ಪಿಜಿಪಿ) ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಾಗ ಅವರು ಈ ಪರಿವರ್ತನಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು (2025 ರಂತೆ) ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ (COO) ಆಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ಮೊಬಿಲಿಟಿ, ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅವರನ್ನು 2019 ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ (CMO) ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. 2018 ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು.

ದೂರಸಂಪರ್ಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲು ಶರ್ಮಾ ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕುಗಳಾದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಯೂನಿಲಿವರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (HUL) ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಓರಲ್ ಕೇರ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಿವರ್ ಆಯುಷ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಡವ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಮೆಯಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ದೇಶದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ: ಟೆಲಿಕಾಂ ದೈತ್ಯ ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿತು. ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಾದ ಟಿಸಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ದೇಶದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ $141 ಬಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ $231 ಬಿಲಿಯನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು HDFC $181 ಬಿಲಿಯನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. TCS $131 ಬಿಲಿಯನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

