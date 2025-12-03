ಓಲಾ-ಉಬರ್ ಜೊತೆ ಪೈಪೋಟಿಗಿಳಿದ ಸರ್ಕಾರದ ‘ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ’ ಸೇವೆ: ಚಾಲಕರಿಗೆ ಫುಲ್ ಲಾಭ!
Bharat Taxi Cab Service: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಚಾಲಕ-ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸಹಕಾರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಚಾಲಕರನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
Published : December 3, 2025 at 2:00 PM IST
Bharat Taxi Cab Service: ದೇಶದ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಎಂಬ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸಹಕಾರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಯು ಓಲಾ, ಉಬರ್ ಮತ್ತು ರಾಪಿಡೊದಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 'ಸಹಕಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಲಾಭ: ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸುಮಾರು 25% ಕಂಪನಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದದ್ದು ಚಾಲಕರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಚಾಲಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಲನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿ: ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರು ಒಂದೇ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರತಿದಿನ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಮಾಸಿಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಮಿಷನ್ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಳಿಕೆ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಅವರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ಚಾಲಕರ 'ಸಾರಥಿ': ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆಯ ಚಾಲಕರನ್ನು 'ಸಾರಥಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ (NeGD) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ? ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 650 ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ದೇಶದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 5,000 ಸಾರಥಿಗಳು ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸಿದೆ. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ನಗರಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಎಲ್ಲಿ? ಅಮುಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಯೆನ್ ಮೆಹ್ತಾ ಇಡೀ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಗುಜರಾತಿ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳು, ಆಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಬೈಕ್ಗಳಿಗಾಗಿ 51,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಾಲಕರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವೇದಿಕೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಾಲಕ-ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
