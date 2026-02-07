ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸಹಕಾರಿ ಸವಾರಿ-ಸೇವೆ ಆ್ಯಪ್ ‘ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ’ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಮಿತ್ ಶಾ: ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆರಂಭ?
Bharat Taxi Launched: ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರು ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಕಮಿಷನ್ಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
Published : February 7, 2026 at 1:27 PM IST
Bharat Taxi Launched: ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಹಕಾರಿ-ಚಾಲಿತ ರೈಡ್-ಹೇಲಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಧಾರಿತ ಚಲನಶೀಲತೆಗೆ ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವೇದಿಕೆಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಾರುಗಳು, ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಚಾಲಕರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಮುಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ಪ್ರಮುಖ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ನವದೆಹಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಚಾಲಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರೈಡ್-ಹೇಲಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 800-1,000 ಚಾಲಕರ ಗುಂಪನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನೀವು ಚಾಲಕರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಗ್ರಾಹಕ ಮಾದರಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವ ಲಾಭವನ್ನು ಚಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ: ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. 'ಸಾರಥಿ ದೀದಿ' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಚಾಲಕರು ಮಾತ್ರ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದೇ ಸರ್ಜ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ: ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಶೂನ್ಯ-ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಜ್-ಫ್ರೀ ಬೆಲೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಯ ರೈಡ್-ಹೇಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯ ರಚನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ವೇದಿಕೆಯು ಪ್ರತಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 80 ರೂಪಾಯಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಚಾಲಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದರು.
ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳು: "ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ದ್ವಾರಕದಿಂದ ಕಾಮಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತತ್ವಗಳಾದ ಮಾಲೀಕತ್ವ, ಭದ್ರತಾ ರಕ್ಷಣೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಆದಾಯ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು, ಇವುಗಳನ್ನು "ಸಬ್ ಕಾ ಪಹೇಲಾ, ಸಬ್ ಕಿ ಪ್ರಗತಿ" ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಾಲಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 8.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಇಫ್ಕೊ-ಟೋಕಿಯೊ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪಘಾತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಯಾರು? ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಸರ್ಕಾರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಬಹುಶಃ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಂಪನಿ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಓಡಿಸುವ ಚಾಲಕ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವೇದಿಕೆ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು: ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯನ್ನು ಜೂನ್ 6, 2025 ರಂದು ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್, 2002ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಸಹಕಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು NCDC, IFFCO, GCMMF (ಅಮುಲ್), KRIBHCO, NAFED, NABARD, NDDB, ಮತ್ತು NCEL ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ.
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಧಾರಿತ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಹಕಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಇತರ ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
