2027ರಿಂದ Bharat NCAP 2.0 ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್, ನಿಯಮ ಮುರಿದರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕಟ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ! ಗಡ್ಕರಿ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
Bharat NCAP New Rules: 2027 ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ Bharat NCAP 2.0 ಜಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ನಿಯಮ ಮುರಿದರೆ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 4, 2026 at 7:54 AM IST
Bharat NCAP New Rules: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. 2027ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ Bharat NCAP 2.0 ಎಂಬ ಹೊಸ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 66ನೇ ಸಿಯಾಮ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು ವಾಹನ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅಂಕಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮವನ್ನು ಮುರಿದರೆ ಅವರ ಪರವಾನಗಿಯಿಂದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಕಗಳ ಕಡಿತವು ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಿದರೆ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಒಳ್ಳೆಯ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ, ನಿಯಮ ಮುರಿದವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ: ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಬಹುಮಾನಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಚಾಲಕರಿಗೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ ಎಂದು ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
"ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಪ್ಪಿಗೂ ಪರವಾನಗಿಯಿಂದ ಅಂಕಗಳು ಕಡಿತವಾಗುತ್ತವೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯ ನಂತರ ಪರವಾನಗಿ ಅಮಾನತು ಅಥವಾ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ." ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ
ಬಸ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 3,855 ಜನರ ಸಾವು - ಹೊಸ ಕಠಿಣ ನಿಯಮ ಜಾರಿ: ಬಸ್ಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ 3,855 ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಸ್ಗಳ ದೇಹದ ಸಂರಚನೆಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Bharat NCAP 2.0 ಎಂದರೇನು? 2027ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಏನು ಬದಲು?: Bharat NCAP ಎಂಬುದು ಭಾರತದ ಅಧಿಕೃತ ವಾಹನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಅಪಘಾತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ 1 ರಿಂದ 5 ಸ್ಟಾರ್ಗಳವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತವಾದಾಗ ಕಾರಿನಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡವರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2027ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ Bharat NCAP 2.0 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ.
Bharat NCAP 2.0 ಮತ್ತು ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಅಂಕಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ
|ವಿಷಯ
|ವಿವರ
|ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಘೋಷಣೆ
|2027ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ Bharat NCAP 2.0 ಜಾರಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಘೋಷಣೆ, 66ನೇ ಸಿಯಾಮ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಂಕಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು ವಾಹನ ನೋಂದಣಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ
|ಅಂಕಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
|ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಮುರಿದರೆ ಪರವಾನಗಿಯಿಂದ ಅಂಕ ಕಡಿತ, ನಿಗದಿತ ಮಿತಿ ದಾಟಿದರೆ ಪರವಾನಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಮಾನತು ಮತ್ತು ನಂತರ ರದ್ದು, ಪ್ರತಿ ತಪ್ಪಿಗೂ ಅಂಕ ಕಡಿತ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
|ಬಸ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಪರೀಕ್ಷೆ
|2024ರಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ 3,855 ಜನರ ಸಾವು, ಬಸ್ ದೇಹದ ಸಂರಚನೆಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ, ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, Bharat NCAP ನಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 5 ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಶ್ರೇಣಿ, ಅಪಘಾತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ದೊಡ್ಡವರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ, Bharat NCAP 2.0 ನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಓದಿ: ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಇಸ್ರೋ!36,000 ಕಿ.ಮೀ.ನಿಂದ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು!