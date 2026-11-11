50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳು, 1,750 ಪ್ರದರ್ಶಕರು: ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾದ ಭಾರತ! ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?
Bharat Mobility Global Expo 2027: ವಾರ್ಷಿಕ 'ಭಾರತ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2027'ರ ದಿನಾಂಕಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಾಹನ ಮೇಳ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : November 11, 2026 at 10:55 AM IST
Bharat Mobility Global Expo 2027: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಭ್ರಮವಾದ 'ಭಾರತ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2027' (Bharat Mobility Global Expo 2027) ರ ಅಧಿಕೃತ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಕರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2027ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 4 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಮೇಳ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,750 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು 50 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್, ಜರ್ಮನಿ, ಇಟಲಿ, ಸ್ಪೇನ್, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ತೈವಾನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳ ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. "ಉತ್ತಮ ನಾಳೆಗಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ" (Smart Mobility for a Better Tomorrow) ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದಡಿ ಇಡೀ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮೌಲ್ಯ ಸರಣಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಎರಡು ಬೃಹತ್ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು 44 ವಾಹನ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಬ್ಬರ: ದೆಹಲಿಯ ಎರಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ಭಾರತ್ ಮಂಟಪ'ದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 4 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು 'ಯಶೋಭೂಮಿ'ಯಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 4 ರಿಂದ 7 ರವರೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸುಮಾರು 2,50,000 ಚದರ ಅಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಶೋಗೆ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸಿಯಾಮ್ (SIAM) ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನೋದ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ 'ದಿ ಮೋಟಾರ್ ಶೋ 2027'ರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 44 ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ (EV), ಸಿಎನ್ಜಿ/ಎಲ್ಎನ್ಜಿ, ಎಥೆನಾಲ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನಂತಹ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಆಧಾರಿತ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿವೆ.
ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 11 ಬೃಹತ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು: ಭಾರತ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2027 ಒಟ್ಟು 11 ಸಮಾನಾಂತರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ..
- ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋ - ದಿ ಮೋಟಾರ್ ಶೋ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಶೋ
- ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೈರ್ ಶೋ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಶೋ
- ಇಂಡಿಯಾ ಸೈಕಲ್ ಶೋ ಮತ್ತು ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಟೆಕ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್
- ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್
- ಭಾರತ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿ-ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋ
- ಏರ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಹಾಗೂ ಅರ್ಬನ್ ಮಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2027ರ ಭಾರತ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಕೇವಲ ಕಾರು ಮತ್ತು ಬೈಕ್ಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸಾರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಈ ಮೇಳವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹೊಸ ಲೋಕವನ್ನೇ ತೆರೆದಿಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ.
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