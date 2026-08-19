ಲೋ-ಎಂಡ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ನಿಂದ ಹೊಸ BGMI Lite! ಪ್ರಿ-ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭ
BGMI Lite Pre Registration Date: ಜನಪ್ರಿಯ ಬ್ಯಾಟಲ್ ರಾಯಲ್ ಗೇಮ್ BGMIನ Lite ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನು Krafton India ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿ-ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
Published : August 19, 2026 at 10:17 AM IST
BGMI Lite Pre Registration Date: ಜನಪ್ರಿಯ ಬ್ಯಾಟಲ್ ರಾಯಲ್ ಗೇಮ್ ಬಿಜಿಎಮ್ಐಯ ಹೊಸ ಲೈಟ್ ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಲೋ-ಎಂಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಸುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರಿಂದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ BGMI Lite ಗಾಗಿ ಉಚಿತ Pre-Registration ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಆಗದ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಗೇಮ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ ಉದ್ದೇಶ.
ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೋ-ಎಂಡ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗೇಮ್ ಆಡುವಾಗ ಲ್ಯಾಗ್, ಫ್ರೇಮ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು BGMI Lite ಅನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲ BGMI ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ RAM ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇರುವ ಡಿವೈಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಆಟಗಾರರು ಉತ್ತಮ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್: ಬಿಜಿಎಂಐ ಲೈಟ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಅದರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸೈಜ್. ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ ಪ್ರಕಾರ ಗೇಮ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸೈಜ್ ಸುಮಾರು 1GB ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೂಲ BGMI ಗಿಂತ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ 32GB ಅಥವಾ 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರುವ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ BGMI Lite ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರಿಂದಲೇ Pre-Registration ಆರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ ಆಟಗಾರರು ಮೊದಲೇ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹಳೆಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ: ಪ್ರಸ್ತುತ BGMI ಆಡುತ್ತಿರುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಾನದ ವಿಷಯ. BGMI Lite ಬಳಸಲು ಯಾವುದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಥವಾ ಮೈಗ್ರೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ BGMI ಅಕೌಂಟ್ ನೇರವಾಗಿ Lite ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
Pre-Register ಹೇಗೆ?: Pre-Registration ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು Google Play Store ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ BGMI Lite ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. Krafton India ನ ಅಧಿಕೃತ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ BGMI Lite ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ Pre-Registration ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಗೇಮ್ ಲಾಂಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಆಡಬಹುದು.
ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳು: Pre-Registration 2025 ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೇಮ್ನ ಒಟ್ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸೈಜ್ 1GB ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಂಚ್ 2026 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ BGMI ಆಡುತ್ತಿರುವವರ ಅಕೌಂಟ್ ನೇರವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. Pre-Register ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಲಾಂಚ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಗೇಮ್ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. iOS ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ Pre-Registration ಬಗ್ಗೆ Krafton ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.
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