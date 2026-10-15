ಬಿಜಿಎಂಐ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಬಿಜಿಎಂಐ ಏರ್: 1 ಕೋಟಿ ಪ್ರಿ-ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ದಾಟಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕ್ರಾಫ್ಟಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ!!
BGMI LITE Now BGMI Air: ಕ್ರಾಫ್ಟಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೆ. ಲಾಂಚ್ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ಈ ಗೇಮ್ 1 ಕೋಟಿ ಪ್ರಿ-ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ದಾಟಿದೆ.
Published : October 15, 2026 at 12:59 PM IST
BGMI LITE Now BGMI Air: ಗೇಮ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕ್ರಾಫ್ಟಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಜಿಎಂಐ ಲೈಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಬಿಜಿಎಂಐ ಏರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ಈ ಗೇಮ್ 1 ಕೋಟಿ ಪ್ರಿ-ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ದಾಟಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಹೆಸರು ಕ್ರಾಫ್ಟಾನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕೋರ್ ಬಿಜಿಎಂಐ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ.
ಬಿಜಿಎಂಐ ಏರ್ ಎಂದರೇನು? ಬಿಜಿಎಂಐ ಏರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರುವ ಫೋನ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೂ ಬಿಜಿಎಂಐ ಜಗತ್ತಿನ ಅನುಭವ ನೀಡುವುದು. ಇದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ಡ್ ಮತ್ತು ಲೈಟರ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗೇಮ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಲೋ ಆಗಿದ್ದರೂ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಕೋರ್ ಅಂಶಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಗೇಮ್ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗೂ ಈಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಡಿವೈಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಗಿದ್ದರೂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೇಮ್ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಗುರಿ.
ಪ್ರಿ-ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ವಿವರ: ಬಿಜಿಎಂಐ ಏರ್ಗೆ ಪ್ರಿ-ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಸ್ಟ್ 25, 2026 ರಂದು ಭಾರತದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಗಾತ್ರ ಸುಮಾರು 1 ಜಿಬಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹಗುರವಾದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ನೀಡಿದರೂ, ಕೋರ್ ಗೇಮ್ಪ್ಲೇ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 1 ಕೋಟಿ ಪ್ರಿ-ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ದಾಟಿರುವುದು ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
ಹಳೆಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ? ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಜಿಎಂಐ ಆಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲವಿದೆ. ಬಿಜಿಎಂಐ ಏರ್ ಆಡಲು ಯಾವುದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಬಿಜಿಎಂಐ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸದೆ, ಬಿಜಿಎಂಐ ಏರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಆಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಓಪನ್ ಬೀಟಾ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ಲಾನ್: ಕ್ರಾಫ್ಟಾನ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಜಿಎಂಐ ಏರ್ಗೆ ಓಪನ್ ಬೀಟಾ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಓಪನ್ ಬೀಟಾ ಮೂಲಕ ಆಟಗಾರರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆದು, ಗೇಮ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಾಂಚ್ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೇಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಬಿಜಿಎಂಐ ಏರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಧಿಕೃತ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ರಾಫ್ಟಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ: ಕ್ರಾಫ್ಟಾನ್ ಇಂಕ್.ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಗೇಮ್ ಡೆವಲಪರ್ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರಾಫ್ಟಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಗೇಮ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಬಿಜಿಎಂಐ 26 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದಾಟಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರೋಡ್ ಟು ವ್ಯಾಲರ್: ಎಂಪೈರ್ಸ್, ಕುಕಿ ರನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರಿಯಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಂತಹ ಗೇಮ್ಗಳೂ ಇವೆ. ಕಂಪನಿ ಬಿಜಿಐಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಪಿಎಸ್ ನಂತಹ ಇ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಇ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದೆ. ಕಂಪನಿ 2021 ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಲ್ಲಿ 250 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
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