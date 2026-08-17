ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ: ಕೊನೆಗೂ BGMI Lite ಬರುವುದು ಕನ್ಫರ್ಮ್!
BGMI Lite India: ಗೇಮರ್ಸ್ಗಿದು ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಕೊನೆಗೂ BGMI Lite ಬರುವುದಾಗಿ ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Published : August 17, 2026 at 8:10 AM IST
BGMI Lite India: ಭಾರತದ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದಶಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಲ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಿಯಾ (BGMI) ಗೇಮ್ನ ಲೈಟರ್ ಆವೃತ್ತಿ ‘BGMI Lite’ ಬರುವುದು ಸತ್ಯ ಎಂದು ಗೇಮ್ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ ಇಂಡಿಯಾ (Krafton India) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಂದು ಕಂಪನಿಯು ಈ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 260 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ (26 ಕೋಟಿ) ಹೆಚ್ಚು ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಬಿಜಿಎಂಐ ಗೇಮ್, ಈಗ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?
ಬಿಡುಗಡೆಯ ಅವಧಿ: ಬಿಜಿಎಂಐ ಲೈಟ್ ಗೇಮ್ 2026 ರ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ (By the end of 2026) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
- ಯಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ?: ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ BGMI ಗೇಮ್ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು, ಹೈ-ಎಂಡ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬೇಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಗೇಮರ್ಗಳು ಎಂಟ್ರಿ-ಲೆವೆಲ್ ಹಾಗೂ ಮಿಡ್-ರೇಂಜ್ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಕಡಿಮೆ ರಾಮ್ (RAM) ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ರನ್ ಆಗುವಂತೆ ಈ ಲೈಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿರುವ ಫೀಚರ್ಸ್: ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೇಮ್ ಲಾಂಚ್ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರ ನಿಖರವಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ, ಪ್ರಿ-ರೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡೇಟ್, ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಡಿವೈಸ್ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ (Minimum Requirements) ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಗೇಮರ್ಸ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
- ಗೇಮ್ ಘೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಪೇಜ್ಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ BGMI Lite APK ಲಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿ-ರೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
- ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅಪರಿಚಿತ ಲಿಂಕ್ಗಳಿಂದ ಫೇಕ್ APK ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗುವ ಭೀಕರ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
- ಒಮ್ಮೆ ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ ಪ್ರಿ-ರೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ (Google Play Store) ಮತ್ತು ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ ಅಧಿಕೃತ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ PUBG Mobile LIGHTಗೂ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ?: ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾಗಿ 'PUBG Mobile LIGHT' ಗೇಮ್ನ ಪ್ರಿ-ರೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಸ್ಟ್ 25, 2026 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 1GB ಹಾಗೂ ಐಒಎಸ್ (iOS) ನಲ್ಲಿ 2GB ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸೈಜ್ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಗೇಮರ್ಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, PUBG Mobile ಮತ್ತು BGMI ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಪಬ್ಜಿ ಲೈಟ್ನ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸೈಜ್ ಭಾರತದ BGMI ಲೈಟ್ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸೈಜ್ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಮುಂದೆ ಏನಾಗಲಿದೆ?: ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜಿಎಂಐ ಲೈಟ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಿ-ರೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೇಜ್ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಗೇಮ್ ಸೈಜ್, ಫೀಚರ್ಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೇವಲ ಊಹೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
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