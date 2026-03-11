ETV Bharat / technology

ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ, ಮೈಲೇಜ್ ಹೆಚ್ಚು! ಇಲ್ಲಿವೆ ದೇಶದ ಟಾಪ್ ಬೈಕ್‌ಗಳು!

Best Mileage Bikes In India: ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ?.. ಹಾಗಾದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಈ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಗಮನಹರಿಸಿ..

BEST 5 MILEAGE BIKES IN INDIA 60 TO 70 MILEAGE BIKES TOP 5 MILEAGE BIKES IN INDIA MILEAGE BIKES LOW PRICE
ಇಲ್ಲಿವೆ ದೇಶದ ಟಾಪ್ ಬೈಕ್‌ಗಳು (Photo Credit- Hero, Honda, TVS, Bajaj)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 11, 2026 at 7:28 AM IST

Best Mileage Bikes In India: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರು ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ.

2026 ರಲ್ಲಿ GST 2.0 ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ, 350cc ವರೆಗಿನ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು 28% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ. ಇವು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಬೈಕ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

1. ಹೀರೋ HF ಡಿಲಕ್ಸ್: ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ HF ಡಿಲಕ್ಸ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. GST ದರ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 55,992 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಇದು 97.2 ಸಿಸಿ ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸುಗಮ ಸವಾರಿ ಅನುಭವ ಮತ್ತು 70 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಬೈಕ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಬಹಳ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದು ನಗರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ.

2. ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್: ನೀವು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 55,500. ಈ ಬೈಕ್ ಏಷ್ಯನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ನೈಜ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 70-75 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ 109.7 ಸಿಸಿ ಇಟಿ-ಫೈ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ, ಕಂಪನ ಮತ್ತು ಕಠಿಣತೆ (NVH) ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ತನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವಿನ್ಯಾಸ, ಉತ್ತಮ ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯ ಉತ್ತಮ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

3. ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ 100: ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ 100 ನೊಂದಿಗೆ 100 ಸಿಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಇದರ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 73,219. ಹೋಂಡಾದಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ನಯವಾದ ಎಂಜಿನ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 98.9 ಸಿಸಿ ಪಿಜಿಎಂ-ಫೈ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಬೈಕ್ ಕೇವಲ 99 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರೀ ನಗರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ 65 ರಿಂದ 68 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೋಂಡಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕಂಪನವು ಈ ಬೈಕ್‌ಗೆ ದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

4. ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್: ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೇವಲ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲ.. ಅದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಒಡನಾಡಿ. ಮಾರ್ಚ್ 2026ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ರೂ. 74,152. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಬೈಕ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಇದರ ಮರುಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದರ i3S ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಂಧನವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 70 kmpl ವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಬೈಕ್, ಅದರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.

5. ಬಜಾಜ್ ಪ್ಲಾಟಿನಾ 100: ಬಜಾಜ್ ಪ್ಲಾಟಿನಾ 100 ಅದರ "ಕಂಫರ್ಟ್‌ಟೆಕ್" ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್‌ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್‌ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 66,015 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ 102cc DTS-i ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 75 kmpl ವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಒರಟು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಬೈಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ದವಾದ ಸೀಟು ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ನೀವು ದೀರ್ಘ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದಾಗಲೂ ನೀವು ದಣಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬಜಾಜ್‌ನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಬೈಕ್ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

GST 2.0 ನಂತರ 350cc ವರೆಗಿನ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ. ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಐದು ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಹೀರೋ HF ಡಿಲಕ್ಸ್ ಮತ್ತು TVS ಸ್ಪೋರ್ಟ್‌ನಂತಹ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಸುಮಾರು 55,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಬಜಾಜ್ ಪ್ಲಾಟಿನಾ 100 ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ 100 ನಂತಹ ಬೈಕ್‌ಗಳು 60-70 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್‌ನಂತಹ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಮರುಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

