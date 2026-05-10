ETV Bharat / technology

ಇಲ್ಲಿವೆ ಟಾಪ್​ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್: 175ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್,​ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯ!

Best Electric Scooters: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್​ ಇಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೆಲ ಸ್ಕೂಟರ್​ಗಳು 175 ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ವರೆಗಿನ ಮೈಲೇಜ್​ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ELECTRIC SCOOTERS UNDER LAKH TOP 5 MODELS EV SCOOTERS ELECTRIC SCOOTERS COMPANY BEST ELECTRIC SCOOTERS
ಟಾಪ್​ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್, 175ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್​ (Photo Credit: chetak)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 10, 2026 at 7:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Best Electric Scooters: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳತ್ತ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದುಬಾರಿ ವಾಹನಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ಈಗ ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ.

ಬಜಾಜ್, ಟಿವಿಎಸ್, ಓಲಾ ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ದೈನಂದಿನ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ವಿತರಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ತಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ಗಳ ಪರವಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸಹ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟಾಪ್ 5 ಮಾಡೆಲ್​ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

1. ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ 2903: ಬಜಾಜ್ ತನ್ನ ಐಕಾನಿಕ್ ಚೇತಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮರುರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಮಾದರಿಯಾದ ಚೇತಕ್ 2903 ₹98,498 ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 2.9 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಿಂಗಲ್​ ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 123 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 4 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 80% ಚಾರ್ಜ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಗಂಟೆಗೆ 63 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ರೈಡ್ ಮೋಡ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅವುಗಳು ಸಹ ಇಕೋ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್.

2. ಓಲಾ S1 X ಸೀರಿಸ್​: ಓಲಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕೇವಲ ₹64,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಓಲಾ S1 X ಮಾದರಿಗಳು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸೀರಿಸ್​ ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 2kWh ಆವೃತ್ತಿಯು 95 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್​, 3kWh ಆವೃತ್ತಿಯು 151 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್​ ಮತ್ತು ₹97,499 ಬೆಲೆಯ ಈ ಹೈ-ಎಂಡ್ 4kWh ರೂಪಾಂತರವು 193 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳ ಮೈಲೇಜ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

3. TVS iQube: ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ TVS iQube ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯ (2.2kWh) ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹89,999. ಇದು ಸಿಂಗಲ್​ ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 75 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ 2 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 80% ಚಾರ್ಜ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಟೈಟಾನಿಯಂ ಗ್ರೇ ಮತ್ತು ಪರ್ಲ್ ವೈಟ್‌ನಂತಹ ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

4. ಹೋಂಡಾ QC1: ಹೋಂಡಾದ QC1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹90,000 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಇದು 1.5kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 1.8kW ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗಂಟೆಗೆ 50 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇದು ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫುಲ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್​ಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 6 ಗಂಟೆ 50 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೋಂಡಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

5. ಓಲಾ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್: ನೀವು ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಿಂತ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ಓಲಾ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹84,999. ಈ ಮಾದರಿಯ 2.5kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ರೂಪಾಂತರವು 140 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೂ. 94,999 ಬೆಲೆಯ 3.5kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಆವೃತ್ತಿಯು 196 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳ ಮೈಲೇಜ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ವಿತರಣೆಗಳು ಮೇ 2025 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಇದರ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್​ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಯುವಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಲಿದೆ.

ಓದಿ: ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸುಜುಕಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ! ಹೇಗಿದೆ ಗೋತ್ತಾ ಇದರ ಕಾರ್ಯ!

TAGGED:

ELECTRIC SCOOTERS UNDER LAKH
TOP 5 MODELS EV SCOOTERS
ELECTRIC SCOOTERS COMPANY
BEST ELECTRIC SCOOTERS
BEST ELECTRIC SCOOTERS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.