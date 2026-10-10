₹3000 ಒಳಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಡ್ಸ್!!
Best Earbuds Under 3000 Sale: Flipkart, Amazon ಹಬ್ಬದ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ OnePlus, Oppo, Samsung ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಭಾರೀ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್..
Published : October 10, 2026 at 5:27 PM IST
Best Earbuds Under 3000 Sale: ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೇಲ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಂಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮನೆ ಸಾಮಾನುಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೂ ಭಾರೀ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಟಾಪ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಈಗ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಸಿಗುವ 3 ಬೆಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ANC ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಫೀಚರ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
OnePlus Nord Buds 4 - 4,999 ಬದಲು 2,699 ರೂಪಾಯಿಗೆ!: ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಸರು OnePlus ನದ್ದು. OnePlus Nord Buds 4 ನ MRP 4,999 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಜೊತೆ ಕೇವಲ 2,699 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ AI ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಫೀಚರ್ ಇದೆ. ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊರಗಿನ ಗದ್ದಲ ಕೇಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ 52dB ANC ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ, ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಕೇಳುವಾಗ ಹೊರಗಿನ ಸದ್ದು ಬರಲ್ಲ. OnePlus ಫೋನ್ ಇರೋರಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಜೋಡಿ.
Oppo Enco Air 5 - 2,799 ರೂಪಾಯಿಗೆ 54 ಗಂಟೆ ಬ್ಯಾಟರಿ!: ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಒಪ್ಪೋದ್ದು. Oppo Enco Air ಸೀರೀಸ್ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರ MRP 4,999 ರೂಪಾಯಿ, ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಜೊತೆ 2,799 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 52dB ಆಕ್ಟಿವ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಕಂಪನಿ 54 ಗಂಟೆ ಪ್ಲೇಟೈಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ವಾರ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಬಜೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಶನ್ ಆಗಿದೆ.
Samsung Buds Core - 9,999 ಬದಲು ಕೇವಲ 2,999 ರೂಪಾಯಿಗೆ!: ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಡೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ. Samsung Buds Core ನ MRP 9,999 ರೂಪಾಯಿ. ಅಂದ್ರೆ 10 ಸಾವಿರದ ಬಡ್ಸ್ ಇದು. ಆದರೆ ಹಬ್ಬದ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಜೊತೆ ಕೇವಲ 2,999 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು 7 ಸಾವಿರ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್.. ಇದರಲ್ಲಿ AI ಫೀಚರ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೌಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 55dB ANC ಇದೆ, ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 55dB ANC ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಹೊರಗಿನ ಸದ್ದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Samsung ಫೋನ್ ಇರೋರಿಗೆ ಇದು ಚಿನ್ನದ ಅವಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.
Realme Air 8 - ಸ್ವಲ್ಪ ಬಜೆಟ್ ಹೆಚ್ಚು!: ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ 3,000 ದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ Realme Air 8 ನೋಡಿ. ಇದರ MRP 5,299 ರೂಪಾಯಿ, ಆದರೆ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ 3,499 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 58 ಗಂಟೆ ಪ್ಲೇಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಟರಿ ಇರೋದು ಇದರಲ್ಲೇ. 55dB ANC ಕೂಡ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಡೀಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೀಚರ್ ಇರೋ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ANC, AI ಕಾಲ್, 50+ ಗಂಟೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಈ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ!.
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