ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಕಕ್ಷೆ ಸೇರಿದ 'ಬೆಪಿಕೊಲಂಬೊ' ಅವಳಿ ನೌಕೆ: 8 ವರ್ಷಗಳ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಶಸ್ಸು!
BepiColombo Reaches Mercury: ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನದ ನಂತರ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿರುವ 'ಬೆಪಿಕೊಲಂಬೊ' ಅವಳಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳು ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ.
Published : November 23, 2026 at 9:05 AM IST
BepiColombo Reaches Mercury: ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪವಿರುವ 'ಬುಧ ಗ್ರಹ'ದ (Mercury) ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (1.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುರೋ) ವೆಚ್ಚದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ 'ಬೆಪಿಕೊಲಂಬೊ' (BepiColombo) ಮಿಷನ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಎರಡು ಜೋಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಳಿಕ ಶನಿವಾರ ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ.
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ (ESA) ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹದ ದುರ್ಬಲ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಗೆ ನೌಕೆಯನ್ನು ಒಳಪಡಿಸಲು ಸರಣಿ ಥ್ರಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು (Thrusters) ಉರಿಸಿ ನೌಕೆಯ ವೇಗವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲಾಯಿತು. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 94 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೈಲಿ (152 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್) ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಜರ್ಮನಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಆತಂಕದ ಕ್ಷಣಗಳ ನಂತರ ನೌಕೆಯು ಕಕ್ಷೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು.
BepiColombo is about to enter orbit around Mercury! Follow @esaoperations for live updates from Mission Control at ESOC in Germany.— European Space Agency (@esa) November 20, 2026
ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬೇರ್ಪಡಲಿವೆ ಅವಳಿ ನೌಕೆಗಳು: ಈ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಅನ್ವೇಷಕ ನೌಕೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ (ESA) ಸೇರಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ನೌಕೆಯು ಜಪಾನ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ (JAXA) ಸೇರಿದೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಎತ್ತರದಿಂದ (Altitudes) ನಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ಈ ಎರಡೂ ನೌಕೆಗಳು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲಿವೆ.
8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 10 ಶತಕೋಟಿ ಕಿ.ಮೀ. ಸುತ್ತುಬಳಸಿ ಪ್ರಯಾಣ: 2018ರಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಬೆಪಿಕೊಲಂಬೊ ನೌಕೆಯು ಬುಧ ಗ್ರಹ ತಲುಪಲು ನೇರ ಮಾರ್ಗದ ಬದಲು, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ನೆರವು (Gravity-guiding assists) ಪಡೆಯುವ ಸುತ್ತುಬಳಸಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
- ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ 1 ಬಾರಿ, ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ (Venus) ಸುತ್ತ 2 ಬಾರಿ ಹಾಗೂ ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಸುತ್ತ 6 ಬಾರಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
- ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಯಾನದಲ್ಲಿ ನೌಕೆಯು ಒಟ್ಟು 6 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೈಲಿಗೂ (10 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್) ಹೆಚ್ಚು ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿದೆ.
- ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ನೌಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾತೃನೌಕೆಯಿಂದ (Mother ship) ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು.
ಬುಧ ಗ್ರಹ ತಲುಪಿದ ಮೂರನೇ ನೌಕೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ: ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರನಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಬುಧ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ 'ಬೆಪಿಕೊಲಂಬೊ' ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದ ನಂತರ ಬುಧ ಗ್ರಹ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ನೌಕೆ ಇದಾಗಿದೆ.
- ಮ್ಯಾರಿನರ್-10 (Mariner 10): 1970ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಸಾದ ಈ ನೌಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಸಮೀಪ ಹಾದುಹೋಗಿತ್ತು. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಟಲಿಯ ಖ್ಯಾತ ಗಣಿತಜ್ಞ ಗೈಸೆಪ್ಪೆ "ಬೆಪಿ" ಕೊಲಂಬೊ (Giuseppe “Bepi” Colombo) ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿಯೇ ಈಗಿನ ನೌಕೆಗೆ 'ಬೆಪಿಕೊಲಂಬೊ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.
- ಮೆಸೆಂಜರ್ (Messenger): ನಾಸಾದ ಮೆಸೆಂಜರ್ ನೌಕೆಯು 2011ರಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಕಕ್ಷೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಇಂಧನ ಖಾಲಿಯಾದ ನಂತರ 2015 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಹದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತ್ತು.
ಬುಧ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಯಲಿದೆ? ಮುಂದಿನ ವಸಂತಕಾಲದಿಂದ (Spring) ಈ ಎರಡೂ ನೌಕೆಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಗೆರೇಂಟ್ ಜೋನ್ಸ್ (Geraint Jones) ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೌಕೆಗಳು ಗ್ರಹವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಂದೆಂದೂ ಸಿಗದ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ನೌಕೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ..
- ಬುಧ ಗ್ರಹದ ದಟ್ಟವಾದ ಆಂತರಿಕ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ (Magnetic field).
- ಗ್ರಹದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಉಲ್ಕಾಪಾತದ ಕುಳಿಗಳು (Impact craters) ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳು.
- ಸುಮಾರು 3 ಮೈಲಿ (4.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್) ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಖರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಿವೆ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮುಂದಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಏನು? ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಯುರೇನಸ್ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಗ್ರಹ ಬುಧ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿನ ವಿಪರೀತ ಉಷ್ಣಾಂಶ. ಬುಧ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು 800 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ (427 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಯಲ್ಲೂ ನೌಕೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಸುಟ್ಟುಹೋಗದಂತೆ ತಂಪಾಗಿರಿಸುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ವರ್ಷದವರೆಗೆ (ಅಂದರೆ ಬುಧ ಗ್ರಹದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಮ) ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರ ಶಾಖವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಂಡು ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಕಕ್ಷೆ ಸೇರುವುದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ದೇಶಗಳ ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನವಾದ 'ಬೆಪಿಕೊಲಂಬೊ' ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅವಳಿ ನೌಕೆಗಳು ಕಳುಹಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೇವಲ ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ವಿಕಾಸವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸೌರಮಂಡಲದ ರಚನೆಯ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸಲಿದೆ.
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