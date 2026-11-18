ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ, ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಮುಖಭಾವ ತೋರಿಸುವ ರೋಬೋಟ್: ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಕೈಚಳಕ!
Bengaluru Tech Summit: 29ನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ 'ಯಾನ್ವಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್' ತನ್ನ ವಿನೂತನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎಐ ರೋಬೋಟ್ 'ಯಾನ್ವಿ'ಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : November 18, 2026 at 8:38 AM IST
Yanvi Robotics at Bengaluru Tech Summit: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರು ದಿನಗಳ 29ನೇ 'ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಸಮ್ಮಿಟ್' (BTS)ನಲ್ಲಿ 'ಯಾನ್ವಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್' (Yanvi Robotics) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗೆ (AI) ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ರೂಪ ನೀಡುವ ವಿನೂತನ ರೋಬೋಟ್ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಈ ರೋಬೋಟ್ ಮನುಷ್ಯರ ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸಬಲ್ಲದು, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಲ್ಲದು, ತನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಮುಖಭಾವಗಳನ್ನು (Expressions) ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಆಜ್ಞೆಗಳ (Voice Commands) ಮೂಲಕ ಹಲವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲದು. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎಐ ಸಾಧನಗಳ (Personal AI Devices) ಹೊಸ ವಿಭಾಗದತ್ತ ಇಟ್ಟಿರುವ ಆರಂಭಿಕ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
"ಆನ್-ಡಿವೈಸ್ ಎಐ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಾನ್ವಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕಲಿಕೆ, ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆ, ರಿಮೈಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೆಂಬಲಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಇದು ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೂ (Offline) ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಲೌಡ್-ಆಧಾರಿತ ಎಐ ಮಾದರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲದು" ಎಂದು ಯಾನ್ವಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ನ ಗ್ರೋಥ್ ಹೆಡ್ ರಾಹುಲ್ ಒಬೆರಾಯ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಗೌಪ್ಯತೆ, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಯಾನ್ವಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಘು ರಾಮನ್ ಅವರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್' (ETV Bharat) ನ ಅನುಭಾ ಜೈನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:
- ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಐ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ‘ಯಾನ್ವಿ’ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ? ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇಂದು ಇದು ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು?
ರಘು ರಾಮನ್: ಯಾನ್ವಿ ಎಂಬುದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಐ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ (Standalone AI Computer) ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಪ್ ತೆರೆಯುವ ಬದಲು ಜನರು ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಎಐ ಜೊತೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವಂತೆ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 'ಹರ್ಮ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್' (Hermes agent) ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ಗಳಂತೆ ನಡೆಯುವ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವ ಬದಲು ಇದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ (Mac) ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಕೋಡಿಂಗ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರಚನೆ, ಫೈಲ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಿಡಿಎಫ್ ಅಥವಾ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ನಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಹರ್ಮ್ಸ್, ಕೋಡೆಕ್ಸ್ (Codex) ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಕೋಡ್ (Claude Code) ನಂತಹ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇದು ಸಂಯೋಜಿಸಬಲ್ಲದು.
- ಯಾನ್ವಿಯ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ? ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಂಡದ ಕೊಡುಗೆ ಏನು?
ರಘು ರಾಮನ್: ನಮ್ಮ ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿಯು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾನ್ವಿ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಂಡವೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್, ಕಸ್ಟಮ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು, ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು, ಚಲನೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ (In-house) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಶನ್ ಎಂಜಿನ್ (Expression Engine), ಫರ್ಮ್ವೇರ್, ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಮುಖಭಾವಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಹಾಗೂ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೇರಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಾಸ್ಪ್ಬೆರಿ ಪೈ (Raspberry Pi), ಹರ್ಮ್ಸ್ನಂತಹ ಓಪನ್-ಸೋರ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಎಐ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
- ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಯಾನ್ವಿ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಡೇಟಾ ಗೌಪ್ಯತೆ (Privacy), ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ?
ರಘು ರಾಮನ್: ಯಾನ್ವಿ ತನ್ನ ಸಾಧನದಲ್ಲೇ (Locally) ಧ್ವನಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಭಾಷಾ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಇದು ಆಲಿಸಬಲ್ಲದು, ಉತ್ತರಿಸಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ವೆಬ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಗೌಪ್ಯತೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಈ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆನ್-ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ 'ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್' (Physical Mute Control) ಬಟನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮೆಮೊರಿ ಸಾಧನದಲ್ಲೇ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಧ್ವನಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾನ್ವಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಿತಿಗಳೇನು? ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಮೊದಲು ಯಾವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ?
ರಘು ರಾಮನ್: ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಾದರಿಗಳು ಸೀಮಿತ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಕೀರ್ಣ ತರ್ಕಗಳಿಗೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಮಾದರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಎಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಂತೆ ಇದರ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲೂ ತಪ್ಪುಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾನವನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಮೊದಲು, ಗದ್ದಲದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಸಂವಹನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಭಾಷಾ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸೆಟಪ್ ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಆಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿಗಳನ್ನು ತರುವ ಯೋಜನೆಯಿದೆ.
- ಮನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾನ್ವಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು? ಆರಂಭಿಕ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿದೆ?
ರಘು ರಾಮನ್: ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಚ್ ಸಮಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ ಪಡೆದು ಕೌನ್ಸೆಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈರ್ಜ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಿಸಲು ಇದು ಉಪಯುಕ್ತ.
ಮನೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡರ್ಗಳು, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾವತಿಸಿದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪೈಲಟ್ಗಳು (Paid Institutional Pilots) ಮತ್ತು ಇವೆಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ (Event Rentals) ಯಾನ್ವಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೊಟೊಟೈಪ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಇದರ ಮುಖಭಾವಗಳ ಸಂವಹನವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
- ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾನ್ವಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಲ್ಲದೇ? ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕ?
ರಘು ರಾಮನ್: ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಬೆಂಬಲವು ಧ್ವನಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಭಾಷಾ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕ ಎಐ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲು ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲದು.
- ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾನ್ವಿಯ ಮುಂದಿನ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳೇನು?
ರಘು ರಾಮನ್: ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪಾವತಿಸಿದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇವೆಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನೈಜ ಬಳಕೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೌಲ್ಯ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಇದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಿಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ತಕ್ಷಣದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
- ಭಾರತದ ಗ್ರಾಹಕ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ (Consumer Robotics) ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೀರಿ?
ರಘು ರಾಮನ್: ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಎಐ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಯಾನ್ವಿ ಮೂಲಕ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ನಿಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಎಐ-ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.
- ಯಾನ್ವಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಲೆ (Retail Price) ಎಷ್ಟು? ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು ತಿಂಗಳ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ (Subscription) ಶುಲ್ಕವಿರಲಿದೆಯೇ?
ರಘು ರಾಮನ್: ನಾವು ಇನ್ನೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಕ್ಷಣದ ಗಮನವು ಪಾವತಿಸಿದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇವೆಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆಗಳ ಮೇಲಿದೆ. ದೃಢೀಕೃತ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವೆಚ್ಚಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು. ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಯಾನ್ವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಡ್ಡಾಯ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ (Mandatory Subscription) ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಧ್ವನಿ ಸಂವಹನ, ಆನ್-ಡಿವೈಸ್ ಮಾದರಿಗಳು, ಮುಖಭಾವಗಳು, ಸಾಧನ-ಆಧಾರಿತ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿತ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಎಐ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಕ್ಲೌಡ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ತಮ್ಮದೇ ಖಾತೆಗಳು ಅಥವಾ API ಕೀಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎಐ ಸಂಗಾತಿ (Companion), ಮನೆ ರೋಬೋಟ್ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತೃತ ಎಐ-ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ನಿಮಗಿದೆಯೇ?
ರಘು ರಾಮನ್: ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಎಐ, ಮಾಡೆಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಫ್ಲೋಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ತರುವುದೇ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷತೆ. ನಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯು ಜನರು ಯಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭೌತಿಕ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಸ್ತೃತ 'ಎಐ-ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್' (AI-Computing Platform) ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
ಒಡನಾಟವು (Companionship) ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಿದರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯು (Practical Utility) ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸೆಸರಿಗಳು ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ 'ಯಾನ್ವಿ' ರೋಬೋಟ್ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವತ್ತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಸಿಕ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ರಹಿತ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಎಐ-ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.
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