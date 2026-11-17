‘ಎಐ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ’- ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ 13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ
Bengaluru Tech Summit 2026: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 29ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ 'ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಸಮ್ಮಿಟ್' ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆಶಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
Published : November 17, 2026 at 1:22 PM IST
Bengaluru Tech Summit 2026: ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಭದ್ರಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (BIEC) 29ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಸಮ್ಮಿಟ್' ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ‘AI & Beyond’ (ಎಐ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗೆ) ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬೃಹತ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶೃಂಗಸಭೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಸಂಶೋಧಕರು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕೌಶಲ್ಯಯುತ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಸ್ನೇಹಿ ನೀತಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು: ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಭಾರತವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ರಫ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಐದು ಡಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಾಲರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದರು. (ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದ ರಫ್ತು 173 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ).
2025-26ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು 9.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು (FDI) ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಒಳಹರಿವಿನ ಶೇ. 26.7ರಷ್ಟಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗಳು (GCC) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 2025ರಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರಗಳು 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ತಂದಿವೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸಾಧನೆಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:
- ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 24,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ಐದು ಯುನಿಕಾರ್ನ್ಗಳಲ್ಲಿ (Unicorns) ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ.
- ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಎಐ-ಆಧಾರಿತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಗರದ ಟೆಕ್ ಫಂಡಿಂಗ್ 4.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 79 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿವೆ.
- ಎಲಿವೇಟ್ (ELEVATE) ಮತ್ತು ಇನ್ನೋವರ್ಸ್: ಎಲಿವೇಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,500 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ 41 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಷ್ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ-ಮುಕ್ತ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 'ಎಲಿವೇಟ್ NxT' ಮೂಲಕ ಡೀಪ್ಟೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ₹1 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ 33 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ₹30 ಕೋಟಿ ಪಡೆದಿವೆ. ಹೊಸ ಡೀಪ್ಟೆಕ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ 'ಇನ್ನೋವರ್ಸ್' (Innoverse) ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 35 ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು 'ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್' ಉಪಕ್ರಮದಡಿ ₹25 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಎಐ, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಭಾರತದ ಎಐ ಮತ್ತು ಮೆಷಿನ್-ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ 13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಎಐ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಐ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಎಐ ಹಬ್ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರಿನ ಐಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ (IIIT Raichur) ಉತ್ಕೃಷ್ಟತಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು (Centre of Excellence) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು 'ಬೆಂಗಳೂರು ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಐ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಝೋನ್' (BRAINZ) ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ₹300 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ 'ನಿಪುಣ ಕರ್ನಾಟಕ' ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮರಳುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 33,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆ: ಕರ್ನಾಟಕವು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಯಾಬ್ಲೆಸ್ ಚಿಪ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ₹23,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಇಎಸ್ಡಿಎಂ (ESDM) ನೀತಿಯಡಿ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಮೈಸೂರಿನವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 39.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಭಾರತದ ಜೈವಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ (Bioeconomy) ಕರ್ನಾಟಕ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಾಗರ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೃಷಿ, ಜೀನೋಮ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಮತ್ತು 11 ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ವಲಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಮುಕ್ತ ಆಹ್ವಾನ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ 57 ದೇಶಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ 75ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರದರ್ಶಕರ (Exhibitors) ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂದರ್ಶಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, "ನಾವು ಪ್ರತಿಭೆ, ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ತರುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ತನ್ನಿ. ಎಐ ನಂತರ ಮುಂದೇನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದ ಸಿಎಂ, "ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ" ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು.
29ನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕವು ಕೇವಲ ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಎಐ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದೆ. ₹23,000 ಕೋಟಿ ಚಿಪ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಐ ವಿಸ್ತರಣೆಯಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಸಮಗ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ವೇಗ ನೀಡಲಿವೆ.
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