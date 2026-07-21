ಅಬ್ಬಾ! ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿವೆ 25 ಲಕ್ಷ ಖಾಸಗಿ ಕಾರುಗಳು! ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡುತ್ತಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್?
Bengaluru Vehicle Population: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಖಾಸಗಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷವನ್ನು ದಾಟಿದೆ.
Published : July 21, 2026 at 8:51 AM IST
Bengaluru Vehicle Population: ಈಗಾಗಲೇ ತೀವ್ರ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೋಂದಾಯಿತ ಖಾಸಗಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಗರವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ 'ವಾಹನ್' ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೆಹಿಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ (25 ಲಕ್ಷ) ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ್ದು, ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 13,519 ಹೊಸ ಕಾರುಗಳು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿವೆ. ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 30ರ ವೇಳೆಗೆ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಹಳದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 25.2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೋಂದಾಯಿತ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ಮಿಲಿಯನ್ (1.20 ಕೋಟಿ) ಮೀರಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಸುಮಾರು 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಖಾಸಗಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖಾಸಗಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಗರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಒಟ್ಟು ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಕಾರುಗಳ ನೋಂದಣಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆದಾಯ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ.
ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಕಿಅಂಶವೆಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 2,100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ವಾಹನಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕೃತ ದತ್ತಾಂಶವು ನಗರ ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಸುಮಾರು 900 ವಾಹನಗಳ ವಾಹನ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 3,00,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಕಾರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ನಗರಕ್ಕೆ ಓಡಿಸುವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ನೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ನಿಜವಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕೃತ ನೋಂದಣಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸದಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನಾ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸೇವೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಸಾರಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗಲಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗಳ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುವುದು, ಉಪನಗರ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು, ಬಸ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಗರ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಖಾಸಗಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಗರದ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ತುರ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ನಗರದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಾರಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
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