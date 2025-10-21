ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ಕಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ: ಓಲಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು
FIR Filed Against Ola CEO: ಓಲಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಭವಿಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : October 21, 2025 at 10:06 AM IST
FIR Filed Against Ola CEO: ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಓಲಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಭವಿಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸುಬ್ರತಾ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೂ ಮೊದಲು 38 ವರ್ಷದ ಅರವಿಂದ್ 28 ಪುಟಗಳ ಸುಸೈಡ್ ನೋಟ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರವಿಂದ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಅಶ್ವಿನ್ ಕಣ್ಣನ್ ಅವರ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ (ಐಪಿಸಿ) ಸೆಕ್ಷನ್ 108ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭವಿಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಓಲಾದ ವಾಹನ ಹೋಮೋಲೋಗೇಶನ್ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸುಬ್ರತಾ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರವಿಂದ್ ಅವರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ನಂತರ ಸುಮಾರು ₹17.46 ಲಕ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?: ಈ ಘಟನೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದು, ಅರವಿಂದ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ದೊರೆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ OLA ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರ ದುರ್ನಡತೆಯನ್ನು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ನೋಟೀಸ್: ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಲಿಖಿತ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಓಲಾ ಹೇಳಿಕೆ: ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಓಲಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾ, ‘ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಅರವಿಂದ್ ಅವರ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ನಿಧನದಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಾ ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂತಾಪಗಳು. ಅರವಿಂದ್ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಅಥವಾ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ದಾಖಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಪ್ರವರ್ತಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಂಪನಿಯ ಉನ್ನತ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಓಲಾ ಹೇಳಿದೆ.
ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ನೆರವು ನೀಡಲು, ಕಂಪನಿಯು ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ವಕ್ತಾರರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಓಲಾ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಷೇರು ಕುಸಿತ: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಜಪಾನಿನ ಹೂಡಿಕೆ ದೈತ್ಯ ಸಾಫ್ಟ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ತಯಾರಕ OLA ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ OLA ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಷೇರುಗಳು ಸುಮಾರು 8 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕುಸಿದವು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ನಿಯಂತ್ರಕ ಫೈಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಫ್ಟ್ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಭಾಗವಾದ SVF II ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ (DE) LLC, ಜುಲೈ 15 ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರ ನಡುವೆ OLA ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ನ ಸುಮಾರು 94.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತು. ಈ ಪಾಲು ಮಾರಾಟವು ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಇಕ್ವಿಟಿಯ ಶೇಕಡಾ 2 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮನಾಗಿದ್ದು, SEBI ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿತು.
