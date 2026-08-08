ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಪೈಪೋಟಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ E3 ಟ್ರಿಯೋನ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್!
E3 Trion Launched Bengaluru: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ E3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ನಿಂದ ಟ್ರಿಯೋನ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಲೈನ್ಅಪ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : August 8, 2026 at 7:45 AM IST
E3 Trion Launched Bengaluru: ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ EV ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ E3 Electric ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಲೈನ್ಅಪ್ E3 Trion ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ Rs 99,999 (ex-showroom Bengaluru) ನಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರಿಯೋನ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3 ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿವೆ. ಅವು C1, C1x ಮತ್ತು C2. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬುಕಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
E3 Trion C1 Rs 99,999: ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಮಾಡೆಲ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2.3kWh Removable ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. IDC ಪ್ರಕಾರ 108km ರೇಂಜ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದೆ. 0-80% ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲು ಕೇವಲ 2 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 3.35bhp ಮೋಟಾರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ 67km/h. ಮನೆ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ತೆಗೆದು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್.
E3 Trion C1x Rs 1,09,999: ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ 3kWh Fixed ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೇಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. IDC ಪ್ರಕಾರ 165km ರೇಂಜ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಟ್ರಿಯೋನ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ರೇಂಜ್. ಆದರೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ 0-80% ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋಕೆ 3 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ C1 ನಂತೆಯೇ 3.35bhp ಮತ್ತು 67km/h ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಿಮೀ ಓಡಿಸುವವರಿಗೆ C1x ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
E3 Trion C2 - Rs 1,19,999: ಇದು ಶ್ರೇಣಿಯ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್. C1x ನಂತೆಯೇ 3kWh Fixed ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮೋಟಾರ್ ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್ಫುಲ್. 4.69bhp ಮೋಟಾರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ 82km/h ಗೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಇದು ಟ್ರಿಯೋನ್ನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ರೇಂಜ್ IDC ಪ್ರಕಾರ 128kmಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ C1x ನಂತೆಯೇ 3 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷ.
ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾರಂಟಿ: ಮೂರು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲೂ 5-inch LCD ಕನ್ಸೋಲ್ ಇದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೂಲಕ Turn-by-Turn Navigation ಸಿಗುತ್ತದೆ. C1x ಮತ್ತು C2 ನಲ್ಲಿ AI-integrated ಫೀಚರ್ಸ್ ಇವೆ. AI Charging Insights ಮತ್ತು Adaptive Learning ನಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿವೆ.
ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಾಲಿಟಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ಮೂರಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟು 52 ಲೀಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ Under-seat, Glove Box ಮತ್ತು Floorboard ಸ್ಪೇಸ್ ಸೇರಿದೆ. E3 Electric ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಿಯೋನ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ 8 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 1 ಲಕ್ಷ ಕಿಮೀ Battery Warranty ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ.
ಹೈಲೈಟ್ಸ್: Rs 99,999 ರಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ 165km ರೇಂಜ್, 82kmph ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು 8 ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ E3 Electric, Ola, Ather, TVS iQube ಗೆ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬುಕಿಂಗ್ ಲಭ್ಯ.
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