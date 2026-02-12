ಅಂಧರಿಗೆ ಕಣ್ಣಾಗಲಿವೆ AI ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು: ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯರಿಂದ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ
Bengaluru Doctors AI Smart Glasses: ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವೈದ್ಯರು AI-ಪವರ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಿಷನ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಅಂಧರು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಹೀನರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : February 12, 2026 at 2:32 PM IST
Bengaluru Doctors AI Smart Glasses: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಬಳಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಎಐ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಅಂಧರು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಹೀನರಿಗಾಗಿ AI ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಿಷನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಗ್ಲಾಸ್'ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳು ಅವರ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಜನರು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದವರು 18 ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅಂಧರು ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಅಗತ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ SHG ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಿಷನ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿವೆ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡಕಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ದೃಷ್ಟಿಹೀನರಿಗೆ ಅವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುರುಡುತನ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಡ್ಯಾನಿಶ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಅವರ ಬಡ್ಸ್ ಟು ಬ್ಲಾಸಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುರುಡುತನ ಮತ್ತು ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಂತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅನುಭವವು ಈ ರೀತಿಯ ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಧನವು ದೃಷ್ಟಿಹೀನರಿಗೆ ವರ್ಷಗಳ ಕೆಲಸದ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಧರಿಸುವವರ ಮುಂದೆ ಜನರು, ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಓದುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂತೆ ಅನುವಾದಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನು ಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಅಗತ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಲೈಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜಿಂಗ್ (ಲಿಡಾರ್) ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೂಲಕ ಧರಿಸುವವರಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ. ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಓದಬಹುದು. ಅವರು ಕೈಬರಹದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗಳು ಅಥವಾ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಓದಬಹುದು. ಅವರು ತುರ್ತು ಕರೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಇದು ಸ್ಥಳ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ: ಮೊದಲು, ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅಥವಾ ಸೈನ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಓದಲು ನಾನು ಇತರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಕನ್ನಡಕಗಳು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಎಂಬ ಬಳಕೆದಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಾನೇ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಓದುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಮಾಹಿತಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳಕೆದಾರ ಆಯೇಷಾ ಹೇಳಿದರು.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಕರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಿಷನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 46,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುಬಾರಿ ಆರ್ಕಾಮ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವಿಷನ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ರೋಗಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಡಾ. ಡ್ಯಾನಿಶ್ ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಭವಿಷ್ಯದ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ತರಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಡಾ. ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಹೇಳಿದರು. ಇತರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯದೇ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡಕಗಳಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಗುರಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ರೋಗಿಗಳು ಯಾರನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸದೇ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಡಾ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
