ಕೇವಲ ರೂ.2.05 ಕೋಟಿಗೆ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಸ್ವಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ‘ಪ್ಯೂರ್’ ಎಸ್ವಿ ಲಾಂಚ್
Base Range Rover Sport SV Launched: ಜೆಎಲ್ಆರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಸ್ವಿ ಕಾರನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : May 13, 2026 at 12:52 PM IST
Base Range Rover Sport SV Launched: ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ತನ್ನ "ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ SV" ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 2.05 ಕೋಟಿಗೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ SUV "ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ SV ಎಡಿಷನ್ ಒನ್"ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರವಾಗಿದೆ.
ಈ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ "SV ಎಡಿಷನ್ ಒನ್"ಗಿಂತ ರೂ. 30 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅದೇ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ SV ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತ - ಯುಕೆ FTA ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತನ್ನ "SV" ಮತ್ತು "ಸ್ಪೋರ್ಟ್ SV ಎಡಿಷನ್ ಒನ್" ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು JLR ಇಂಡಿಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಂಪನಿ ಈಗ ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಹಿಂದಿನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ - ರನ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಾದರಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 'ಪ್ಯೂರ್' SV ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ SV ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪೇಂಟ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಕಾರನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಯಾಟಿನ್, ಆರೆಂಜ್ ಮ್ಯಾಟ್, ಬ್ಲೂ ಗ್ಲಾಸ್, ವೈಲೆಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಂಬ ಐದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೇಡ್ಸ್ನಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ SV ಎಂಜಿನ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್: ಈ SUV 4.4-ಲೀಟರ್, ಟ್ವಿನ್-ಟರ್ಬೊ V8 ಮೈಲ್ಡ್-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು 626 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 750 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಹನವು ಕೇವಲ 3.8 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಧಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಾಹನವಾಗಿದೆ.
ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ SV ಡಿಸೈನ್: ಈ ವಾಹನದ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇದು 22-ಇಂಚಿನ ಫೋರ್ಜ್ಡ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ರೂಫ್ ಮತ್ತು SV-ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಲೈಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಮತ್ತು ಎಬೊನಿ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಲೆದರ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ, ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, D&S ಸೀಟುಗಳು ಮತ್ತು ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಡಿಯೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಲೆದರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ನಂತೆಯೇ, ಖರೀದಿದಾರರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ SV ಕಂಪನಿಯ 6D ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾರ್ನರ್, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಲರೇಶನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಟಪ್ನಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ನಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಐಷಾರಾಮಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಪಿಚ್ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಮಾರಾಟ ವಿವರಗಳು: ಹೊಸ "ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ SV"ಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿವೆ. ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಓದಿ: ಮುಂಬೈಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಡುಕಾಟಿ ಪ್ಯಾನಿಗೇಲ್ ವಿ4 ಲಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಬೈಕ್: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?