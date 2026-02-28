ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಲೆಯೆತ್ತಲಿದೆ ತಡೆ - ಮುಕ್ತ ಟೋಲ್ ಬೂತ್; ಹಣ ಕಟ್ಟೋದು ಹೇಗೆ, ಕಟ್ಟದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
Barrier Free Toll: ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ತಡೆರಹಿತ ಟೋಲ್ ಬೂತ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಹೇಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
Published : February 28, 2026 at 7:47 AM IST
Barrier Free Toll: ಭಾರತವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಯಾಣದತ್ತ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ದೇಶದ ಮೊದಲ ತಡೆ-ಮುಕ್ತ ಟೋಲ್ ಬೂತ್ ಅನ್ನು ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು, ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಲ್ಲುವ ಮತ್ತು ಹೋಗುವ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋದರೂ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ರೀಡ್ ಆದ ನಂತರ ಟೋಲ್ ಬೂತ್ನ ಮುಂದೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಬೆಳಗಿದಾಗ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ತಡೆಗೋಡೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಾಹನವು ಮುಂದೆ ಚಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ದಾಟಲು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI) ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಲ್ಟಿ ಲೇನ್ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ (MLFF) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದ್ದು, ವಾಹನಗಳು ನಿಲ್ಲದೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ - ಚೆನ್ನೈ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯವಾಡ ಮತ್ತು ಗುಂಟೂರು ನಡುವಿನ ಕಾಜಾ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯವಾಡ ಬೈಪಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ವೆಂಕಟಪಾಲಂನಲ್ಲಿರುವ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು.
FASTag ರೀಡರ್, ಸುಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು
- ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟೋಲ್ ಬೂತ್ಗಳು ಅಥವಾ ತಡೆಗೋಡೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
- ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ GPS, RFID FASTag ರೀಡರ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ (ANPR) ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು.
- ವಾಹನವು ಪ್ಲಾಜಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ANPR ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅದರ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. RFID FASTag ರೀಡರ್ ವಾಹನದ FASTag ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ.
- ವಾಹನವು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾಹನವು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
- FASTag ಇಲ್ಲದ ವಾಹನಗಳು ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ QR ಕೋಡ್ ಅಥವಾ UPI ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 25 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
- UPI ಪಾವತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಗದು ಪಾವತಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕದ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೂತ್ಗಳಿಲ್ಲ, ತಡೆಗೋಡೆಗಳಿಲ್ಲ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಜಾ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೂ ಬೂತ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆಗಳಿವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ವಿಜಯವಾಡ ಬೈಪಾಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೆಂಕಟಪಾಲಂ ಬಳಿ ಬೂತ್ರಹಿತ ಪ್ಲಾಜಾವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ತಡೆಗೋಡೆಗಳಿವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಟೋಲ್ಗೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೂಡಿಕೆ: ವಿಜಯವಾಡದಿಂದ ಚಿಲಕಲುರಿಪೇಟೆಗೆ 69.4 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ-ಚೆನ್ನೈ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು NHAI ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಹ್ವಾನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೋಲ್ ಆಪರೇಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ (TOT) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳನ್ನು ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಮಂಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಅನಕಪಲ್ಲಿ ನಡುವಿನ ಕೆಲವು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಒಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅಂತಹವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಎನ್ಎಚ್ಎಐ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಹ್ವಾನ ವಿಭಾಗವು ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎನ್ಎಚ್ಎಐಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಹ್ವಾನ ವಿಭಾಗವು ಅಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲಾಭದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಐದು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ರಾಜ್ಯದ ವಿಜಯವಾಡ-ಚಿಲಕಲುರಿಪೇಟೆ ವಿಭಾಗವೂ ಸೇರಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ 33 ಕಿ.ಮೀ ಟಾಡಾ-ಚೆನ್ನೈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಯಲಿವೆ ಎಂದು ಎನ್ಎಚ್ಎಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಟೋಲ್ ಬೂತ್ ಏಕೆ ಭಿನ್ನ?: ಭೌತಿಕ ತಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸೂರತ್ ಯೋಜನೆಯು ಮಲ್ಟಿ ಲೇನ್ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಬೂತ್ ಬದಲಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಉಕ್ಕಿನ ಗ್ಯಾಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಂಟ್ರಿ 36 ಹೈ-ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, ಜಿಪಿಎಸ್-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸುಮಾರು ₹15,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ದುಬೈನಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ವಾಹನದಲ್ಲಿ FASTag ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?: FASTag ಇಲ್ಲದ ವಾಹನಗಳು ಸಹ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ANPR ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು FASTag ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಇ - ಚಲನ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ದಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಟೋಲ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
FASTag ಕಡಿಮೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ?: ವಾಹನದಲ್ಲಿ FASTag ಇದ್ದರೂ ಅದರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಲೀಕರು ತಕ್ಷಣವೇ SMS ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ FASTag ಅನ್ನು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಂಡ ಅಥವಾ ಇ-ಚಲನ್ ಕಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾರಾದರೂ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ?: ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇನ್ ಅನ್ನು ರಾಡಾರ್ ಮತ್ತು LiDAR ಹೊಂದಿದ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಂದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 360-ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನೆಯನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸರ್ವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.
